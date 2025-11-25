Día de la Música: un concierto especial en la Legislatura

Este mediodía, la Legislatura Provincial (Muñecas 951) abandonará los expedientes y trámites para sancionar leyes para entregarse a disfrutar de los sonidos. En el marco del Día Internacional de la Música que se celebró el sábado, las orquestas Estable del Ente Cultural dirigida por Yeny Delgado y la Juvenil de la UNT, bajo la conducción de Gustavo Guersman, ofrecerán en conjunto, en el el hall central del edificio parlamentario, su concierto especial “Tucumán Jardín de la República”.