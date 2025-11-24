¿Qué significa la Bandera la Paz que flamea en la Secretaría de Educación?

Emocionada, la ministra Montaldo resaltó: “hoy hablar de la paz en el mundo no es hablar de un tema menor, sobre todo en estos momentos. Si bien alguna vez pensamos que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la creación de los organismos internacionales, la guerra podría ser cosa del pasado, vemos que no es así. Quizás porque es un tema que pasa por la convivencia, por el modo de abordar los conflictos. Por eso esta bandera que marca la ciencia, el arte y la cultura como los ámbitos donde nos desarrollamos es también un llamado para afrontar la vida en sociedad, en el aula, en la familia, de un modo distinto”.