Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cuatro quesos impro en La Vecindad

Esta noche, a las 20.30, será el último ensayo abierto con entrada a la gorra del grupo de impro Cuatro Quesos en La Vecindad Estudio (Las Piedras y Libertad). “Queremos terminar el año entre risas y con el público que nos bancó las 80 funciones que hicimos en la temporada”, afirmaron Isaías Salvatierra, Camila Martínez, Micaela Gramajo López y Guillermo Katz, quienes construyen su humor a partir de los desafíos del público.