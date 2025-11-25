Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cuatro quesos impro en La Vecindad
Esta noche, a las 20.30, será el último ensayo abierto con entrada a la gorra del grupo de impro Cuatro Quesos en La Vecindad Estudio (Las Piedras y Libertad). “Queremos terminar el año entre risas y con el público que nos bancó las 80 funciones que hicimos en la temporada”, afirmaron Isaías Salvatierra, Camila Martínez, Micaela Gramajo López y Guillermo Katz, quienes construyen su humor a partir de los desafíos del público.
“La previa”: teatro en El Virla
Hoy a las 21, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) se presentará la obra teatral “La previa”, de Matías Gordillo, que gira sobre el mensaje de San Carlo Acutis. Actúan Pedro Aráoz Caram, Benjamín Aráoz Caram, Santi Aráoz Caram, Mariano Aráoz Caram, Elena Rodríguez Perea, Francisco Martín Kassar, Mer Gordillo, Magui Aráoz e Isolina Mayer.
Clown: función gratuita
Dentro del ciclo gratuito municipal Teatro en los Barrios, a las 10 se presentará en la Escuela Ramón Araujo (Warnes 500, altura Juan B. Justo al 2.500) la obra “Payasada”, que humor y música donde Ojota y Chiripa (Alejandra Rojas Paz y Mariano Casañas Foguet, grupo Los Sombrelelos) se encuentran y se enamoran.