Secciones
Seguridad

Buscan a un joven tucumano que desapareció en el Río Dulce

Perdió el equilibrio mientras pescaba y fue arrastrado por la corriente, en Atamisqui.

Buscan a un joven tucumano que desapareció en el Río Dulce IMAGEN TOMADA DE EL LIBERAL
Hace 1 Hs

Un amplio operativo policial se desplegó este lunes por la tarde en el paraje Tasigasta, departamento Atamisqui, Santiago del Estero, luego de que un joven tucumano desapareciera en las aguas del Río Dulce. El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando, según testigos presenciales, el muchacho habría perdido el equilibrio mientras pescaba y no logró salir por sus propios medios.

La alerta se activó a las 14.45, mediante el llamado telefónico de una persona que se encontraba en la zona conocida como la “Bajada de Orfi Gallo”. Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 20 acudió rápidamente y entrevistó a dos amigos del joven: Santiago Leiva, de 22 años, y José Luis Leiva, de 45, ambos domiciliados en Tucumán. Ellos relataron que habían llegado al río cerca de las 9 de la mañana junto a Aníbal Ledesma, de 24 años, oriundo de Sumampa pero actualmente radicado en Tucumán, publicó El Liberal.

Según sus testimonios, Ledesma ingresó al agua para pescar cuando perdió estabilidad y fue arrastrado por la corriente. Pese a los esfuerzos de sus amigos y de otras personas que se encontraban en el lugar, no lograron rescatarlo. El grupo había viajado hasta el río a bordo de un Volkswagen Suran.

Ante la gravedad de la situación, la fiscal de turno dispuso la intervención de la División GER y de personal de Criminalística, además de ampliar las entrevistas a los testigos y al entorno del joven. Hasta el momento, los operativos continúan en curso, con rastrillajes intensivos en toda la zona del Río Dulce.

Temas TucumánSantiago del Estero
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
2

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
3

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
6

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Más Noticias
Feriado con alto flujo en el hospital Padilla: alrededor de 100 accidentados durante el fin de semana largo

Feriado con alto flujo en el hospital Padilla: alrededor de 100 accidentados durante el fin de semana largo

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Comentarios