Buscan a un joven tucumano que desapareció en el Río Dulce

La alerta se activó a las 14.45, mediante el llamado telefónico de una persona que se encontraba en la zona conocida como la “Bajada de Orfi Gallo”. Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 20 acudió rápidamente y entrevistó a dos amigos del joven: Santiago Leiva, de 22 años, y José Luis Leiva, de 45, ambos domiciliados en Tucumán. Ellos relataron que habían llegado al río cerca de las 9 de la mañana junto a Aníbal Ledesma, de 24 años, oriundo de Sumampa pero actualmente radicado en Tucumán, publicó El Liberal.