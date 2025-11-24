Buscan a un joven tucumano que desapareció en el Río Dulce

Un amplio operativo policial se desplegó este lunes por la tarde en el paraje Tasigasta, departamento Atamisqui, Santiago del Estero, luego de que un joven tucumano desapareciera en las aguas del Río Dulce. El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando, según testigos presenciales, el muchacho habría perdido el equilibrio mientras pescaba y no logró salir por sus propios medios.
La alerta se activó a las 14.45, mediante el llamado telefónico de una persona que se encontraba en la zona conocida como la “Bajada de Orfi Gallo”. Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 20 acudió rápidamente y entrevistó a dos amigos del joven: Santiago Leiva, de 22 años, y José Luis Leiva, de 45, ambos domiciliados en Tucumán. Ellos relataron que habían llegado al río cerca de las 9 de la mañana junto a Aníbal Ledesma, de 24 años, oriundo de Sumampa pero actualmente radicado en Tucumán, publicó El Liberal.
Según sus testimonios, Ledesma ingresó al agua para pescar cuando perdió estabilidad y fue arrastrado por la corriente. Pese a los esfuerzos de sus amigos y de otras personas que se encontraban en el lugar, no lograron rescatarlo. El grupo había viajado hasta el río a bordo de un Volkswagen Suran.
Ante la gravedad de la situación, la fiscal de turno dispuso la intervención de la División GER y de personal de Criminalística, además de ampliar las entrevistas a los testigos y al entorno del joven. Hasta el momento, los operativos continúan en curso, con rastrillajes intensivos en toda la zona del Río Dulce.