Los bonos en dólares rebotaron y el riesgo país cayó por debajo de los 650 puntos

Contexto político y económico: Milei suma poder tras las elecciones

El triunfo legislativo de La Libertad Avanza (LLA) le dio al presidente Javier Milei mayor respaldo para avanzar con su plan económico y acelerar las reformas estructurales. Sin embargo, la posible reducción del salvataje financiero vuelve a encender dudas sobre la hoja de ruta del Gobierno y su estrategia para volver a los mercados internacionales.