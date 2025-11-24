Los bonos en dólares rebotaron y el riesgo país cayó por debajo de los 650 puntos

Los mercados argentinos permanecieron cerrados este lunes 24 de noviembre por el feriado del Día de la Soberanía, pero los activos locales que cotizan en el exterior registraron un fuerte rebote. Los bonos en dólares avanzaron con solidez y el riesgo país perforó los 650 puntos básicos, recuperando terreno tras la caída del viernes.
Rebote en los ADRs: Edenor lideró las subas
Pese a que la jornada comenzó en terreno negativo, hacia el cierre los ADRs argentinos en Wall Street se dieron vuelta y terminaron con mayoría de ganancias.
Los avances más destacados fueron:
Edenor: +3,1%
Grupo Financiero Galicia: +1,4%
Pampa Energía: +1,1%
En cambio, retrocedieron:
IRSA: -2,3%
Banco Macro: -1,3%
YPF: -1,2%
El S&P Merval en dólares también alcanzó mínimos de casi un mes, reflejando la volatilidad global y la cautela de los inversores.
Preocupación en el mercado: el rescate bancario de EE.UU. sería más chico
El movimiento del mercado ocurrió en paralelo a un dato clave que siguen de cerca los operadores: la posibilidad de que el rescate a bancos de Estados Unidos se reduzca de u$s20.000 millones a solo u$s5.000 millones, tal como había adelantado Ámbito la semana pasada y confirmó The Wall Street Journal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en X que, tras las elecciones, los mercados “reaccionaron favorablemente” y que eso permitió “hacer lo que se estaba considerando, sin esa ayuda adicional”.
El director de Proficio Investment, Rafael Di Giorno, analizó que el ajuste del repo “no debería pegarle tan fuerte al mercado argentino”, aunque reconoció que se trata de “una noticia negativa”.
Contexto político y económico: Milei suma poder tras las elecciones
El triunfo legislativo de La Libertad Avanza (LLA) le dio al presidente Javier Milei mayor respaldo para avanzar con su plan económico y acelerar las reformas estructurales. Sin embargo, la posible reducción del salvataje financiero vuelve a encender dudas sobre la hoja de ruta del Gobierno y su estrategia para volver a los mercados internacionales.
Bonos en dólares: subas generalizadas y caída del riesgo país
Los bonos soberanos en dólares que cotizan en Nueva York cerraron con alzas promedio del 0,5%, según detalló Leonardo Svirsky, sales trader de Becerra Bursátil SA.
En ese marco, el riesgo país —medido por JP Morgan— cayó 17 unidades (-2,6%) para ubicarse en 634 puntos básicos, perforando así el umbral de los 650 puntos.
El dato representa un alivio después de las tensiones recientes y se da en medio de un clima global inestable, marcado por dudas sobre las tasas de interés en EE.UU. y la valuación de las empresas de inteligencia artificial, factores que impactaron en la jornada volátil de Wall Street.