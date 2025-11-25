Cartas de lectores: Orquesta Juvenil de la UNT

La mejor manera de celebrar el día de la música con la actuación de la Orquesta Juvenil de la UNT, bajo la magistral batuta del Maestro Gustavo Guersman, los privilegiados que amamos el arte musical, entre los que me cuento, que asistimos anoche sábado 22 de noviembre en el Teatro Alberdi, disfrutamos de un brillante concierto, siendo atrapados por el “Legado, música y juventud” que es el título elegido por su director y refleja fielmente su brillante trayectoria de 35 años al frente de la misma, con la interpretación de excelentes obras orquestales de Franz Joseph Haydn, Johann Baptist Georg Neruda, Ástor Piazzolla, Carl Maria von Weber, Carlos Gardel, Béla Bartok y Edward Elgar. En el comienzo del Concierto, con una Obertura de Haydn, y a continuación el virtuoso solista Gonzalo Páez (en trompeta) interpretando un concierto para Trompeta y Orquesta Neruda, desplegando su magnífico talento, que fue celebrado por el público con entusiastas aplausos bajo la batuta de la directora invitada Marcela Roselló. En continuidad del concierto se hizo cargo de la batuta el maestro Guersman, interpretando a Astor Piazzolla , para continuar con el “Concierto para clarinete y orquesta “de Carl Maria von Weber, magistralmente interpretado por el talentoso joven solista de clarinete Luóis Arenas, de 17 años. Tras la entusiasta ovación con aplausos de pie del público, interpretó un bello bis de “ Czardas” de Montí, para concluir con excelentes obras del programa, secundados por un homogéneo conjunto orquestal de entusiastas jóvenes, que le dieron jerarquía, y que se vio recompensada con los justos y efusivos aplausos y ovación de pie del público presente. Debemos destacar que es un extraordinario semillero de jóvenes músicos incorporados por el Maestro Guersman, de gran trayectoria como intérprete del violín, y de su jerarquía como Director de Orquesta, que avalan en esta titánica tarea, que ha permitido formar este excelente organismo orquestal que garantiza su promisorio futuro. Al Maestro Gustavo Guersman le deseo un presente y futuro para la continuidad de una trayectoria ejemplar que seguro quedará para siempre como ejemplo de creatividad y dedicación, en la coronación de su vida dedicada al servicio del Arte Musical. Con todo mi respeto y agradecimiento.