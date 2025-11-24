La policía tiktokera suspendida por sus videos explicó por qué vendía contenido

Nicole V., la oficial de la Policía de la Ciudad de 25 años que fue suspendida por difundir videos considerados “indecentes” en TikTok mientras vestía el uniforme, rompió el silencio y explicó los motivos que la llevaron a vender contenido en redes sociales.
En su descargo la joven afirmó que actuó “por necesidad económica” durante una licencia médica que redujo a la mitad su salario.
“Soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”, sostuvo.
Licencia médica, violencia de género y problemas de salud
La oficial explicó que en octubre comenzó a vender contenido debido a que su sueldo, según dijo, había caído a alrededor de $600.000, insuficiente para cubrir sus gastos. Detalló que se encuentra de licencia por un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado, consecuencia de un episodio de violencia de género que sufrió en junio por parte de su expareja.
El ataque le dejó secuelas médicas, incluyendo episodios de epilepsia, lo que la obligó a alejarse temporalmente del servicio activo.
“Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió Nicole durante una entrevista con Telefe Noticias.
Sumario y posible exoneración
Tras la difusión de los videos, la Policía de la Ciudad dispuso su suspensión y la notificó sobre la apertura de un sumario administrativo por el uso indebido del uniforme.
La joven aseguró que está dispuesta a “acatar lo que se le indique”, aunque admitió que analiza la posibilidad de ser exonerada.
“Hoy no tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corremos ni a los beneficios que recibimos”, afirmó.
Investigación por trata: la causa que llegó a la Justicia Federal
El caso escaló a la Justicia Federal luego de que un abogado solicitara investigar si existe una red de trata de personas con fines de explotación sexual detrás de las cuentas que monetizan contenido donde aparece la oficial junto a otras mujeres.
Nicole rechazó de forma categórica esas acusaciones:
“Trabajo de manera particular. No hay un proxeneta ni una red de trata detrás”, aseguró.
Mientras avanza el sumario interno y la investigación judicial, el futuro laboral de la joven policía permanece en suspenso en medio de un caso que reavivó el debate sobre el uso de uniformes en redes, la situación económica de los agentes y los límites de su vida privada.