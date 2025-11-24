La policía tiktokera suspendida por sus videos explicó por qué vendía contenido

Licencia médica, violencia de género y problemas de salud

La oficial explicó que en octubre comenzó a vender contenido debido a que su sueldo, según dijo, había caído a alrededor de $600.000, insuficiente para cubrir sus gastos. Detalló que se encuentra de licencia por un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado, consecuencia de un episodio de violencia de género que sufrió en junio por parte de su expareja.