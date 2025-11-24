Secciones
SociedadActualidad

La policía tiktokera suspendida por sus videos explicó por qué vendía contenido

“Soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”, sostuvo.

La policía tiktokera suspendida por sus videos explicó por qué vendía contenido
Hace 13 Min

Nicole V., la oficial de la Policía de la Ciudad de 25 años que fue suspendida por difundir videos considerados “indecentes” en TikTok mientras vestía el uniforme, rompió el silencio y explicó los motivos que la llevaron a vender contenido en redes sociales.

En su descargo la joven afirmó que actuó “por necesidad económica” durante una licencia médica que redujo a la mitad su salario.

“Soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia. Fue una manera de encontrar otra salida laboral”, sostuvo.

Licencia médica, violencia de género y problemas de salud

La oficial explicó que en octubre comenzó a vender contenido debido a que su sueldo, según dijo, había caído a alrededor de $600.000, insuficiente para cubrir sus gastos. Detalló que se encuentra de licencia por un tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado, consecuencia de un episodio de violencia de género que sufrió en junio por parte de su expareja.

El ataque le dejó secuelas médicas, incluyendo episodios de epilepsia, lo que la obligó a alejarse temporalmente del servicio activo.

“Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba”, insistió Nicole durante una entrevista con Telefe Noticias.

Sumario y posible exoneración

Tras la difusión de los videos, la Policía de la Ciudad dispuso su suspensión y la notificó sobre la apertura de un sumario administrativo por el uso indebido del uniforme.

La joven aseguró que está dispuesta a “acatar lo que se le indique”, aunque admitió que analiza la posibilidad de ser exonerada.

“Hoy no tengo intenciones de seguir siendo policía porque el sueldo no es acorde a los riesgos que corremos ni a los beneficios que recibimos”, afirmó.

Investigación por trata: la causa que llegó a la Justicia Federal

El caso escaló a la Justicia Federal luego de que un abogado solicitara investigar si existe una red de trata de personas con fines de explotación sexual detrás de las cuentas que monetizan contenido donde aparece la oficial junto a otras mujeres.

Nicole rechazó de forma categórica esas acusaciones:

“Trabajo de manera particular. No hay un proxeneta ni una red de trata detrás”, aseguró.

Mientras avanza el sumario interno y la investigación judicial, el futuro laboral de la joven policía permanece en suspenso en medio de un caso que reavivó el debate sobre el uso de uniformes en redes, la situación económica de los agentes y los límites de su vida privada.

Temas TikTok
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Suspendieron a la policía tiktoker por las fotos y videos que compartía usando uniforme

Suspendieron a la policía tiktoker por las fotos y videos que compartía usando uniforme

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Cómo es la exclusiva producción de jamones que visitó Wanda Nara en Salta

Cómo es la exclusiva producción de jamones que visitó Wanda Nara en Salta

La 38 de Santino y una historia de superación: el sánguche de milanesa tucumano campeón 2025

"La 38 de Santino" y una historia de superación: el sánguche de milanesa tucumano campeón 2025

Día de descuentos y ofertas: cuándo es el Black Friday 2025

Día de descuentos y ofertas: cuándo es el Black Friday 2025

El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

El tiempo en Tucumán: el feriado estará soleado y la temperatura seguirá subiendo

El tiempo en Tucumán: el feriado estará soleado y la temperatura seguirá subiendo

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios