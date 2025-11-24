Imputaron a “Grasita” por robar una moto a punta de pistola en Alderetes

Según la investigación, los tres sujetos actuaron bajo un acuerdo previo y con tareas distribuidas, aprovechando la superioridad numérica para concretar el ataque. “Grasita” se colocó frente al rodado y, apuntando con un arma de fuego, obligó a la mujer a detener la marcha. En ese momento, sus cómplices se abalanzaron sobre las víctimas y les arrebataron una mochila de tela que contenía una amoladora, un taladro naranja y negro, una cinta métrica, una cuchara de albañil, un nivel de mano, un teléfono celular y un reloj táctil.