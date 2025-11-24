Imputaron a “Grasita” por robar una moto a punta de pistola en Alderetes

Un violento episodio ocurrido en Alderetes terminó con la acusación formal contra un sujeto conocido como “Grasita”, señalado como uno de los tres autores del robo de una motocicleta y varias herramientas a una mujer que circulaba con su hija menor. La imputación fue presentada por la Unidad de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal.
Siguiendo las instrucciones de la titular del área, María del Carmen Reuter, la auxiliar de fiscal Jessica Corti acusó al sospechoso por el delito de robo doblemente agravado, tanto por haber sido cometido con un arma de fuego -cuya operatividad no pudo acreditarse- como por realizarse en poblado y en banda, en calidad de coautor.
El hecho investigado se remonta al martes 28 de octubre, alrededor de las 15, cuando la víctima regresaba junto a su hija desde la casa de su cuñado en el barrio Antena. Ambas circulaban en una motocicleta Honda Biz por el pasaje sin nombre ubicado a la altura de calle Salta al 100, en Alderetes. Fue entonces cuando “Grasita” y otros dos individuos -aún no identificados- las interceptaron.
Según la investigación, los tres sujetos actuaron bajo un acuerdo previo y con tareas distribuidas, aprovechando la superioridad numérica para concretar el ataque. “Grasita” se colocó frente al rodado y, apuntando con un arma de fuego, obligó a la mujer a detener la marcha. En ese momento, sus cómplices se abalanzaron sobre las víctimas y les arrebataron una mochila de tela que contenía una amoladora, un taladro naranja y negro, una cinta métrica, una cuchara de albañil, un nivel de mano, un teléfono celular y un reloj táctil.
Tras el asalto, los agresores escaparon a bordo de dos motocicletas de baja cilindrada, llevándose tanto la moto de la víctima como los objetos sustraídos.
Con la evidencia reunida, la Fiscalía pidió la prisión preventiva por 20 días para el imputado, medida que fue aceptada por el juez interviniente. El plazo vencerá el viernes 12 de diciembre, mientras continúan las tareas para identificar y detener a los otros participantes del robo.