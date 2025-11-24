Secciones
Seguridad

El Gobierno creará la Policía Migratoria: cuál será su función

Los voceros indicaron que la creación de la Policía Migratoria implicará una reasignación de recursos y la integración de efectivos provenientes de otras fuerzas, quienes recibirán capacitación específica.

Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad asumirá en reemplazo de Patricia Bullrich. Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad asumirá en reemplazo de Patricia Bullrich. (Foto: Prensa Seguridad)
Hace 2 Hs

El Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, un nuevo cuerpo de seguridad previsto en la Ley de Migraciones, que asumirá las tareas de vigilancia y control fronterizo actualmente realizadas por la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La medida forma parte del proceso de reestructuración del Ministerio de Seguridad, ahora conducido por Alejandra Monteoliva tras la salida de Patricia Bullrich, quien asumirá su banca en el Senado.

Un nuevo cuerpo para “profesionalizar Migraciones”

Según Noticias Argentinas, desde el Gobierno afirmaron que existe “la decisión política de crear” la Policía Migratoria para mejorar el control de los pasos fronterizos, fortalecer los patrullajes y combatir delitos como el contrabando y el ingreso de delincuentes al país.

“Hace falta profesionalizar Migraciones”, señalaron las fuentes, que explicaron que ya se trabaja en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto” que tendrá la nueva fuerza.

La Policía Migratoria dependerá de la órbita de Seguridad, donde actualmente permanece la Dirección Nacional de Migraciones.

Reasignación de recursos y capacitación

Los voceros indicaron que la creación de la Policía Migratoria implicará una reasignación de recursos y la integración de efectivos provenientes de otras fuerzas, quienes recibirán capacitación específica para desempeñar funciones de control fronterizo y aeroportuario.

“Lo lógico es que Migraciones controle los pasos; sino, es un desperdicio. La estructura administrativa ya está armada”, añadieron desde el Gobierno.

El objetivo central es lograr un cuerpo especializado que unifique y profesionalice tareas que hoy están divididas entre distintas fuerzas.

Reformas en Seguridad: del DFI a la nueva Policía Migratoria

La iniciativa se suma a otras medidas implementadas por la administración libertaria. Meses atrás, el presidente Javier Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un organismo inspirado en el FBI estadounidense y presentado junto a Bullrich en un acto oficial.

Con la puesta en marcha de la Policía Migratoria, el Gobierno busca reordenar el sistema de seguridad, concentrar funciones y modernizar los mecanismos de control en un contexto regional marcado por el aumento del crimen organizado y del tráfico ilícito.

Temas Gendarmería Nacional ArgentinaPatricia BullrichPolicía de Seguridad AeroportuariaContrabandoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Feriado con alto flujo en el hospital Padilla: alrededor de 100 accidentados durante el fin de semana largo

Feriado con alto flujo en el hospital Padilla: alrededor de 100 accidentados durante el fin de semana largo

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Comentarios