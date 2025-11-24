El Gobierno creará la Policía Migratoria: cuál será su función

El Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, un nuevo cuerpo de seguridad previsto en la Ley de Migraciones, que asumirá las tareas de vigilancia y control fronterizo actualmente realizadas por la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La medida forma parte del proceso de reestructuración del Ministerio de Seguridad, ahora conducido por Alejandra Monteoliva tras la salida de Patricia Bullrich, quien asumirá su banca en el Senado.
Un nuevo cuerpo para “profesionalizar Migraciones”
Según Noticias Argentinas, desde el Gobierno afirmaron que existe “la decisión política de crear” la Policía Migratoria para mejorar el control de los pasos fronterizos, fortalecer los patrullajes y combatir delitos como el contrabando y el ingreso de delincuentes al país.
“Hace falta profesionalizar Migraciones”, señalaron las fuentes, que explicaron que ya se trabaja en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto” que tendrá la nueva fuerza.
La Policía Migratoria dependerá de la órbita de Seguridad, donde actualmente permanece la Dirección Nacional de Migraciones.
Reasignación de recursos y capacitación
Los voceros indicaron que la creación de la Policía Migratoria implicará una reasignación de recursos y la integración de efectivos provenientes de otras fuerzas, quienes recibirán capacitación específica para desempeñar funciones de control fronterizo y aeroportuario.
“Lo lógico es que Migraciones controle los pasos; sino, es un desperdicio. La estructura administrativa ya está armada”, añadieron desde el Gobierno.
El objetivo central es lograr un cuerpo especializado que unifique y profesionalice tareas que hoy están divididas entre distintas fuerzas.
Reformas en Seguridad: del DFI a la nueva Policía Migratoria
La iniciativa se suma a otras medidas implementadas por la administración libertaria. Meses atrás, el presidente Javier Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un organismo inspirado en el FBI estadounidense y presentado junto a Bullrich en un acto oficial.
Con la puesta en marcha de la Policía Migratoria, el Gobierno busca reordenar el sistema de seguridad, concentrar funciones y modernizar los mecanismos de control en un contexto regional marcado por el aumento del crimen organizado y del tráfico ilícito.