Italia se consagró tricampeona de la Copa Davis con una remontada inolvidable de Flavio Cobolli en Bolonia

El segundo punto fue una montaña rusa. Jaume Munar arrancó decidido a estirar la final, se llevó el primer set 6-1, quebró de entrada en el segundo y llegó a sacar 1-0, con la sensación de tener el control absoluto. Pero Cobolli, que ya había sido clave en cuartos y semis, se rehízo cuando parecía no haber margen. Recuperó el quiebre enseguida, sostuvo sus turnos de saque y forzó un tiebreak que terminó llevándose 7-5. Ese punto fue el quiebre emocional del duelo.