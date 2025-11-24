Secciones
“Tranquilo, pero caluroso”: así describieron los turistas su paso por Tucumán en el fin de semana XL

Con senderos, tranquilidad y buenos precios, los viajeros resumieron sus descansos en la provincia.

Hace 1 Hs

La terminal de ómnibus cerró el finde XL con una postal atípica: calor sofocante, movimiento contenido y viajeros que, entre valijas y despedidas, contaron cómo vivieron su paso por la provincia. “La ciudad estuvo desierta”, relató una trabajadora que había cumplido su turno de medio día. 

Según dijo, tanto el microcentro como la terminal mostraron un ritmo apagado. “Recién había movimiento con los colectivos que iban saliendo. Donde sí vi turistas fue en la Casa Histórica. Desde el viernes estuvo todo muy tranqui”.

Entre quienes emprendían la vuelta estaba un turista salteño que pasó el finde en Yerba Buena. “Muy linda la experiencia, hermoso lugar”, resumió. Contó que hizo senderos, trekking y actividades al aire libre: “Muy bien cuidado todo. Yerba Buena es hermosa”.

Sobre los precios, afirmó que “no había mucha diferencia con Salta” y que lo único realmente desafiante fue “el calor extremo”. “Sabía que venía a Tucumán, pero igual me sorprendió”, admitió.

A pocos metros, una tucumana que recién llegaba de un viaje buscaba a su hijo. Venía a pasar dos días con su familia. “En ruta estuvo muy tranquilo. Y acá también, demasiado tranquilo para ser feriado”, dijo. Sobre los valores, destacó que se encontró con tarifas más accesibles de lo esperado: “Pensé que estaba mucho más caro. Me sorprendió”.

Otra viajera, que había recorrido los cerros durante el finde, afirmó que vio más movimiento del habitual en los valles. “Había muchísimos autos, más que otras veces. Por el feriado, la gente aprovechó”, explicó. Entre sus paseos mencionó que conoció por primera vez el dique La Angostura: “Me encantó. Ya quiero volver”.

