“Tranquilo, pero caluroso”: así describieron los turistas su paso por Tucumán en el fin de semana XL

A pocos metros, una tucumana que recién llegaba de un viaje buscaba a su hijo. Venía a pasar dos días con su familia. “En ruta estuvo muy tranquilo. Y acá también, demasiado tranquilo para ser feriado”, dijo. Sobre los valores, destacó que se encontró con tarifas más accesibles de lo esperado: “Pensé que estaba mucho más caro. Me sorprendió”.