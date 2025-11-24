Ignacio Muro y un cumpleaños inolvidable en el "Veco" Villegas: rapado y final histórica con Huirapuca

Cumplir 18 años siempre marca un antes y un después. Significa dejar atrás la adolescencia, asumir nuevas responsabilidades y, en el mundo del rugby juvenil argentino, someterse a un rito ineludible: el corte de pelo improvisado a manos de los propios compañeros. Ignacio Muro lo vivió en carne propia en plena concentración del “Veco” Villegas 2025, el torneo que reúne a las mejores M-19 del país y que hoy, a las 20, tendrá su gran final. Para él, que representa a Huirapuca, el club de toda su vida, el cumpleaños llegó en el momento más intenso del año: en un viaje, en una concentración, rodeado de amigos, de bromas y de rugby.