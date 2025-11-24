Tras la goleada de Inter Miami, Lionel Messi alcanzó un sorprendente récord y agrandó aún más su legado

Lionel Messi sigue sumando marcas que parecen inagotables. En la goleada 4-0 del Inter Miami frente a Cincinnati, el capitán fue una vez más la figura absoluta. Anotó un gol, dio tres asistencias y selló otra noche que lo ubica en un lugar privilegiado en la historia del deporte. Con esos pases gol, alcanzó las 404 asistencias oficiales y igualó nada menos que a Ferenc Puskas como el máximo asistidor de todos los tiempos.
A los 38 años, Messi sostiene números que desafían cualquier lógica. Según datos de Opta, llegó a los 896 goles en 1.135 partidos profesionales, y su aporte en esta postemporada explica por qué Inter Miami vuelve a soñar: suma seis tantos y tres asistencias en cuatro encuentros, y no sería descabellado imaginarlo alcanzando los 900 goles antes del final de la temporada.
La victoria ante Cincinnati fue una exhibición completa. Antes de los 20 minutos, Messi abrió el juego para Mateo Silvetti y cerró la acción con un cabezazo para el 1-0. En el complemento, cambió el protagonismo por la precisión, habilitó otra vez a Silvetti para el 2-0 y, más tarde, asistió por duplicado a Tadeo Allende con dos pases en profundidad que liquidaron la serie. Inter Miami ya está en la final de la Conferencia Este, donde enfrentará a New York City FC el sábado 29 en el Chase Stadium.
El impacto de Messi en 2025 también se refleja en los registros de toda su carrera con 672 goles en Barcelona, 32 en PSG, 115 con la Selección argentina y 77 con Inter Miami, además de más de 1.300 asistencias sumando partidos oficiales y no oficiales. Su vigencia lo mantiene en plena carrera por la marca de máximo goleador de la historia. Del otro lado está Cristiano Ronaldo, que llegó a los 954 goles y continúa alimentando una rivalidad que atravesó generaciones.
Messi ya había alcanzado otro hito reciente con la Selección argentina, al convertirse en el mayor asistidor histórico de combinados nacionales luego de los dos pases gol ante Puerto Rico en octubre, que lo dejaron en 60 asistencias y por encima de Neymar y Landon Donovan.
Ahora, con una final de conferencia por delante y la posibilidad latente de jugar otra vez por el título en la MLS, Messi suma un capítulo más a un legado que no deja de crecer. Cada partido parece empujarlo hacia una marca nueva, y cada récord, hacia un debate que ya forma parte de la historia.