Tras la goleada de Inter Miami, Lionel Messi alcanzó un sorprendente récord y agrandó aún más su legado

La victoria ante Cincinnati fue una exhibición completa. Antes de los 20 minutos, Messi abrió el juego para Mateo Silvetti y cerró la acción con un cabezazo para el 1-0. En el complemento, cambió el protagonismo por la precisión, habilitó otra vez a Silvetti para el 2-0 y, más tarde, asistió por duplicado a Tadeo Allende con dos pases en profundidad que liquidaron la serie. Inter Miami ya está en la final de la Conferencia Este, donde enfrentará a New York City FC el sábado 29 en el Chase Stadium.