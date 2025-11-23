Otro show de Messi en la MLS: marcó un gol y metió tres asistencias en la goleada de Inter Miami

Lionel Messi volvió a encender a la MLS con una noche determinante en Cincinnati. Inter Miami goleó 4 a 0 de visitante y selló su clasificación a la final de la Conferencia Este, en un partido en el que el capitán argentino no sólo abrió el camino al triunfo, sino que también lo decoró con una actuación repleta de influencia.
El primer golpe llegó en la etapa inicial. Messi apareció en el corazón del área, atacó un centro perfecto de Mateo Silvetti y, con un cabezazo quirúrgico, marcó el 1-0 que rompió el partido y desató la superioridad de Miami.
Lo mejor, sin embargo, estaba por venir. En el segundo tiempo, el rosarino manejó los tiempos y el ataque con una precisión casi matemática. Devolvió una pared con Silvetti para que el juvenil definiera al segundo palo y estirara la diferencia, y luego asistió dos veces a Tadeo Allende con pases profundos que dejaron al mendocino mano a mano frente al arquero, sentenciando la goleada.
Inter Miami está cerca de conseguir un nuevo título
El equipo de Javier Mascherano no dejó dudas: llegó al tramo decisivo del torneo con autoridad, juego y la versión más influyente de su capitán. Ahora, Inter Miami espera rival para la final de la Conferencia Este, que saldrá del duelo entre Philadelphia Union y New York City. Del otro lado del cuadro, Vancouver Whitecaps ya aguarda en la definición del Oeste.
A dos partidos del título, las "Garzas" vuelan alto. Como casi siempre, con Messi en modo decisivo.