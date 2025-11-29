Secciones
Masajes capilares: una técnica sencilla para estimular el crecimiento y prevenir la caída del cabello

Los movimientos deben ser suaves pero firmes, no deben generar fricción ni llegar a rascar con las uñas.

Cuando se debilitan los folículos capilares se pone en riesgo la salud del cabello Cuando se debilitan los folículos capilares se pone en riesgo la salud del cabello Foto: Freepik
Hace 10 Hs

Aunque existen numerosos tratamientos capilares para combatir la caída del cabello, una técnica tradicional y económica, como los masajes capilares, puede ser una herramienta útil para prevenir la pérdida y estimular el crecimiento.

Esta práctica, que recuerda a los consejos de las abuelas, consiste en estimular el cuero cabelludo para mejorar la salud capilar. Tanto hombres como mujeres pueden beneficiarse de esta técnica, que se puede realizar fácilmente en casa.

También los masajes capilares servirán para complementar. Estos deben practicarse durante, por lo menos, cinco minutos estando sentados, con la cabeza hacia abajo, con los codos en una superficie plana y las manos colocadas a los costados de la cabeza. Los movimientos deben ser suaves pero firmes, no deben generar fricción ni llegar a rascar con las uñas. Deben simular "separar" el cuero cabelludo del hueso del cráneo con movimientos circulares.

Los masajes capilares tienen tres efectos principales:

- Estimular la circulación sanguínea

- Desintoxicar el cuero cabelludo

- Favorecer el sueño

“Los masajes capilares, además de un importante efecto relajante para aliviar la tensión de cuero cabelludo, activan la circulación sanguínea alrededor del folículo piloso, favoreciendo la penetración de cualquier producto que apliquemos para combatir la caída del pelo”, nos explica el dermatólogo Eduardo López Bran, experto en injerto capilar y director de la clínica Imema.

