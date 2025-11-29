Masajes capilares: una técnica sencilla para estimular el crecimiento y prevenir la caída del cabello

También los masajes capilares servirán para complementar. Estos deben practicarse durante, por lo menos, cinco minutos estando sentados, con la cabeza hacia abajo, con los codos en una superficie plana y las manos colocadas a los costados de la cabeza. Los movimientos deben ser suaves pero firmes, no deben generar fricción ni llegar a rascar con las uñas. Deben simular "separar" el cuero cabelludo del hueso del cráneo con movimientos circulares.