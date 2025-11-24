Secciones
DeportesRugby

Los Tordos y Huirapuca definirán el “Veco” Villegas en Tucumán Rugby

El club de Concepción jugará por primera vez la final del tradicional torneo juvenil que reúne a las mejores M-19 del país, mientras que los mendocinos irán por su segundo título tras la consagración de 1988. Tucumán Rugby se medirá con Atlético del Rosario por el quinto puesto.

Huirapuca jugará su primera final del Veco Villegas. Huirapuca jugará su primera final del "Veco" Villegas. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Hace 2 Hs

Los Tordos y Huirapuca se ganaron el derecho de jugar la final del "Veco" Villegas 2025, el histórico certamen M-19 que organiza Tucumán Rugby y que, desde hace casi cuatro décadas, reúne a algunas de las camadas juveniles más fuertes del país. El cierre del torneo será hoy, a las 20, en la sede de Yerba Buena, con un programa que incluye la definición del campeón y todos los puestos de la tabla.

Para Huirapuca será una jornada especial: por primera vez desde la creación del torneo, el club de Concepción disputará la final del “Veco”. “Huira” dio el golpe en la mañana de la tercera fecha al vencer 26-12 a CUDS y se ilusiona con coronar su primera estrella en una competencia que durante años lo tuvo como animador, pero nunca como protagonista del partido decisivo.

Del otro lado estará Los Tordos, un viejo conocido de las definiciones del “Veco”. El equipo mendocino jugará su quinta final en Tucumán Rugby. Se consagró campeón en 1988, año en que el torneo adoptó el nombre de “Veco Villegas”, al derrotar 18-15 al dueño de casa. Luego volvió a decir presente en el partido decisivo en 1999 (cayó 42-24 ante Cardenales), 2005 (derrota 13-3 frente a Tucumán Rugby) y 2023 (21-15 ante San Isidro Club). Esta vez llega después de superar con autoridad 47-8 a Taraguy.

Los Tordos se consagraron campeones en 1988. Los Tordos se consagraron campeones en 1988. Gentileza Carlos García.

La mañana también dejó las victorias de Tala sobre Atlético del Rosario (29-7) y de CUBA frente a Tucumán Rugby (22-12), resultados que terminaron de ordenar el cuadro de la jornada final. Así, cordobeses y porteños animarán el duelo por el tercer puesto, mientras que el “Verdinegro” intentará cerrar el torneo con una sonrisa en el partido por el quinto lugar.

A PURA POTENCIA. A PURA POTENCIA. Analía Jaramillo/LA GACETA.

Horarios de la jornada vespertina

A las 18, Taraguy y CUDS abrirán la tarde en la cancha 2, en el cruce por el séptimo puesto. A la misma hora, pero en la cancha 1, Tucumán Rugby se enfrentará con Atlético del Rosario para definir el quinto lugar. Desde las 19, CUBA y Tala jugarán por el último lugar del podio, y a las 20, también en la cancha 1, Los Tordos y Huirapuca saldrán a la cancha para disputar la gran final del “Veco” Villegas 2025.

Temas Tucumán Rugby ClubCubaHuirapuca Rugby ClubSan Isidro Club
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
“No es fácil estar 10 años en Primera”: Mario Leito explica cómo Atlético Tucumán afrontará un 2026 de ajustes, planificación y grandes desafíos

Pergolini se sumó al debate por los manejos en la AFA y apuntó que los clubes son las inferiores de la política

El árbitro Pablo Dóvalo elevará un informe por el “espaldazo” de Estudiantes y crece la presión sobre el club en la AFA

El posteo de Juan Sebastián Verón que desafía a Chiqui Tapia y reaviva la tormenta por el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central

Agenda de TV del lunes: ¿dónde ver en vivo Racing-River por los octavos de final del Clausura?

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

