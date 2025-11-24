Los Tordos y Huirapuca definirán el “Veco” Villegas en Tucumán Rugby

Los Tordos y Huirapuca se ganaron el derecho de jugar la final del "Veco" Villegas 2025, el histórico certamen M-19 que organiza Tucumán Rugby y que, desde hace casi cuatro décadas, reúne a algunas de las camadas juveniles más fuertes del país. El cierre del torneo será hoy, a las 20, en la sede de Yerba Buena, con un programa que incluye la definición del campeón y todos los puestos de la tabla.
Para Huirapuca será una jornada especial: por primera vez desde la creación del torneo, el club de Concepción disputará la final del “Veco”. “Huira” dio el golpe en la mañana de la tercera fecha al vencer 26-12 a CUDS y se ilusiona con coronar su primera estrella en una competencia que durante años lo tuvo como animador, pero nunca como protagonista del partido decisivo.
Del otro lado estará Los Tordos, un viejo conocido de las definiciones del “Veco”. El equipo mendocino jugará su quinta final en Tucumán Rugby. Se consagró campeón en 1988, año en que el torneo adoptó el nombre de “Veco Villegas”, al derrotar 18-15 al dueño de casa. Luego volvió a decir presente en el partido decisivo en 1999 (cayó 42-24 ante Cardenales), 2005 (derrota 13-3 frente a Tucumán Rugby) y 2023 (21-15 ante San Isidro Club). Esta vez llega después de superar con autoridad 47-8 a Taraguy.
La mañana también dejó las victorias de Tala sobre Atlético del Rosario (29-7) y de CUBA frente a Tucumán Rugby (22-12), resultados que terminaron de ordenar el cuadro de la jornada final. Así, cordobeses y porteños animarán el duelo por el tercer puesto, mientras que el “Verdinegro” intentará cerrar el torneo con una sonrisa en el partido por el quinto lugar.
Horarios de la jornada vespertina
A las 18, Taraguy y CUDS abrirán la tarde en la cancha 2, en el cruce por el séptimo puesto. A la misma hora, pero en la cancha 1, Tucumán Rugby se enfrentará con Atlético del Rosario para definir el quinto lugar. Desde las 19, CUBA y Tala jugarán por el último lugar del podio, y a las 20, también en la cancha 1, Los Tordos y Huirapuca saldrán a la cancha para disputar la gran final del “Veco” Villegas 2025.