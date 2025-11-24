Los Tordos y Huirapuca definirán el “Veco” Villegas en Tucumán Rugby

Horarios de la jornada vespertina

A las 18, Taraguy y CUDS abrirán la tarde en la cancha 2, en el cruce por el séptimo puesto. A la misma hora, pero en la cancha 1, Tucumán Rugby se enfrentará con Atlético del Rosario para definir el quinto lugar. Desde las 19, CUBA y Tala jugarán por el último lugar del podio, y a las 20, también en la cancha 1, Los Tordos y Huirapuca saldrán a la cancha para disputar la gran final del “Veco” Villegas 2025.