“Fuiste quien abrió el camino para que la AFA se fijara en mí”: el conmovedor adiós de Lionel Messi a Omar Souto

La influencia de Souto en la carrera del rosarino quedó documentada incluso en la biografía “Messi, el genio completo”, de Ariel Senosiain. Allí se reconstruye el día en que, por pedido de Hugo Tocalli y el aval de Julio Grondona, Souto salió del predio de Ezeiza decidido a encontrar al chico del que todos hablaban en España. Fue a un locutorio, pidió una guía telefónica de Rosario, llamó a la abuela, luego al tío y finalmente al padre. Le comunicó el interés de la AFA, aunque con un detalle que él mismo contaba entre risas: creyó que “Leo” era apodo de “Leonardo”.