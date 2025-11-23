Secciones
DeportesFútbol

Murió Omar Souto, histórico referente de la selección argentina que “encontró a Messi”

Tenía 73 años y era considerado una figura clave en la logística y organización de todas las categorías de la Albiceleste.

Murió Omar Souto, histórico referente de la selección argentina que “encontró a Messi”
Hace 2 Hs

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la muerte de Omar Souto, histórico referente de la selección argentina y gerente del Departamento de Selecciones Nacionales. Tenía 73 años y era considerado una figura clave en la logística y organización de todas las categorías de la Albiceleste.

“Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir”, publicó la AFA en su cuenta oficial de X al anunciar su fallecimiento.

Homenaje en todas las canchas del país

Como señal de respeto, la AFA dispuso que antes del inicio de cada partido de los playoffs de este fin de semana se realice un minuto de silencio en memoria de Souto, uno de los trabajadores más queridos dentro del predio de Ezeiza.

Quién era Omar Souto: casi tres décadas al servicio de la selección

Souto llegó a la AFA a mediados de 1996. Con el paso de los años se transformó en el gerente de selecciones, responsable de coordinar la logística de todos los combinados nacionales:

Selecciones juveniles (Sub 15, Sub 17, Sub 20, Sub 23)

Selección mayor

Selecciones de futsal y fútbol playa, tanto masculinas como femeninas

Su rol era silencioso pero determinante: era el engranaje que garantizaba que cada plantel viajara, entrenara, descansara y compitiera en condiciones óptimas.

El día que “encontró” a Lionel Messi

Más allá de su extensa trayectoria, un episodio marcaría para siempre su carrera: ser el hombre que inició el vínculo entre Lionel Messi y la selección argentina.

En una entrevista con La Nación, Souto recordó cómo surgió aquel momento clave. En 2003, mientras Argentina disputaba el Mundial Sub 20 de Emiratos Árabes, un delegado del Valencia les preguntó por “el pibe de Barcelona”. Hugo Tocali, entonces coordinador, no sabía demasiado del joven y desconfiaba de los videos. Souto le prometió que al volver a Buenos Aires lo contactarían.

El relato de Souto fue casi cinematográfico:

Fue a un locutorio de Monte Grande.

Pidió la guía telefónica de Rosario.

Arrancó la página donde figuraban “los Messi”.

Tras llamar a varios números, consiguió hablar con la abuela, luego con un tío y finalmente con Jorge Messi en España.

“Es Lionel —me dijo Jorge—. Al fin lo llamaron porque mi hijo quiere jugar por Argentina”, contó Souto.

Aquel primer contacto sería el inicio de una historia que cambiaría para siempre el fútbol argentino.

Un reconocimiento en vida

Menos de un mes antes de su muerte, la AFA había realizado un homenaje en vida para Souto, quien se movilizaba en silla de ruedas debido a problemas de salud. En esa ocasión, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia le entregó una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria y compromiso.

Un legado imborrable

Con la muerte de Omar Souto, la selección argentina pierde a uno de sus trabajadores más comprometidos, discretos y queridos. Su nombre quedará asociado a décadas de servicio y, sobre todo, a haber sido uno de los primeros en ver, buscar y traer al país al futbolista que marcaría una era: Lionel Messi.

Temas Asociación del Fútbol Argentino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El que calla, otorga: la impunidad de la AFA y sus turbios manejos comprometen a Milei

El que calla, otorga: la impunidad de la AFA y sus turbios manejos comprometen a Milei

Entre paradojas y un pasaje a la Copa Libertadores 2026: por qué River podría festejar un título de Boca

Entre paradojas y un pasaje a la Copa Libertadores 2026: por qué River podría festejar un título de Boca

Un sueño que empezó en 2019, un subcampeonato inolvidable y el pasaje a la Copa: Los Leones llevarán el fútbol de amputados tucumano a la Libertadores

Un sueño que empezó en 2019, un subcampeonato inolvidable y el pasaje a la Copa: Los Leones llevarán el fútbol de amputados tucumano a la Libertadores

Los feriados y la AFA no son para cualquiera

Los feriados y la AFA no son para cualquiera

Central Córdoba y Argentinos Juniors, los primeros clasificados a cuartos del Clausura 2025

Central Córdoba y Argentinos Juniors, los primeros clasificados a cuartos del Clausura 2025

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
2

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Tiempos de cambio
3

Tiempos de cambio

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo
4

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
5

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027
6

Jaldo suma y Catalán avanza: el nuevo Congreso y las estrategias rumbo al 2027

Más Noticias
¡De espaldas! El pasillo polémico de Estudiantes al campeón Rosario Central en el Clausura 2025

¡De espaldas! El pasillo polémico de Estudiantes al campeón Rosario Central en el Clausura 2025

¿Quién es Henry Pollock, el inglés que se cruzó con el tucumano Tomás Albornoz tras el final de Los Pumas vs. Inglaterra?

¿Quién es Henry Pollock, el inglés que se cruzó con el tucumano Tomás Albornoz tras el final de Los Pumas vs. Inglaterra?

Los Pumas cayeron en Twickenham, pero dejaron otra lección de carácter

Los Pumas cayeron en Twickenham, pero dejaron otra lección de carácter

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está que arde después del GP de Las Vegas

Agenda de TV del domingo: juegan Los Pumas, Real Madrid, Boca y definen la final de la Copa Davis

Agenda de TV del domingo: juegan Los Pumas, Real Madrid, Boca y definen la final de la Copa Davis

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Comentarios