Murió Omar Souto, histórico referente de la selección argentina que “encontró a Messi”

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la muerte de Omar Souto, histórico referente de la selección argentina y gerente del Departamento de Selecciones Nacionales. Tenía 73 años y era considerado una figura clave en la logística y organización de todas las categorías de la Albiceleste.
“Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir”, publicó la AFA en su cuenta oficial de X al anunciar su fallecimiento.
Homenaje en todas las canchas del país
Como señal de respeto, la AFA dispuso que antes del inicio de cada partido de los playoffs de este fin de semana se realice un minuto de silencio en memoria de Souto, uno de los trabajadores más queridos dentro del predio de Ezeiza.
Quién era Omar Souto: casi tres décadas al servicio de la selección
Souto llegó a la AFA a mediados de 1996. Con el paso de los años se transformó en el gerente de selecciones, responsable de coordinar la logística de todos los combinados nacionales:
Selecciones juveniles (Sub 15, Sub 17, Sub 20, Sub 23)
Selección mayor
Selecciones de futsal y fútbol playa, tanto masculinas como femeninas
Su rol era silencioso pero determinante: era el engranaje que garantizaba que cada plantel viajara, entrenara, descansara y compitiera en condiciones óptimas.
El día que “encontró” a Lionel Messi
Más allá de su extensa trayectoria, un episodio marcaría para siempre su carrera: ser el hombre que inició el vínculo entre Lionel Messi y la selección argentina.
En una entrevista con La Nación, Souto recordó cómo surgió aquel momento clave. En 2003, mientras Argentina disputaba el Mundial Sub 20 de Emiratos Árabes, un delegado del Valencia les preguntó por “el pibe de Barcelona”. Hugo Tocali, entonces coordinador, no sabía demasiado del joven y desconfiaba de los videos. Souto le prometió que al volver a Buenos Aires lo contactarían.
El relato de Souto fue casi cinematográfico:
Fue a un locutorio de Monte Grande.
Pidió la guía telefónica de Rosario.
Arrancó la página donde figuraban “los Messi”.
Tras llamar a varios números, consiguió hablar con la abuela, luego con un tío y finalmente con Jorge Messi en España.
“Es Lionel —me dijo Jorge—. Al fin lo llamaron porque mi hijo quiere jugar por Argentina”, contó Souto.
Aquel primer contacto sería el inicio de una historia que cambiaría para siempre el fútbol argentino.
Un reconocimiento en vida
Menos de un mes antes de su muerte, la AFA había realizado un homenaje en vida para Souto, quien se movilizaba en silla de ruedas debido a problemas de salud. En esa ocasión, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia le entregó una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria y compromiso.
Un legado imborrable
Con la muerte de Omar Souto, la selección argentina pierde a uno de sus trabajadores más comprometidos, discretos y queridos. Su nombre quedará asociado a décadas de servicio y, sobre todo, a haber sido uno de los primeros en ver, buscar y traer al país al futbolista que marcaría una era: Lionel Messi.