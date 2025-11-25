Sin rodillos ni esfuerzo: así podés eliminar las pelusas de la ropa al salir del lavarropas

Lavar la ropa es mucho más que simplemente presionar un botón. Esta tarea doméstica, aunque parezca sencilla, requiere una técnica precisa que va desde medir el jabón exacto hasta lidiar con un enemigo común y persistente: las molestas pelusas. Para quienes tienen mascotas, el desafío es doble, ya que los pelos también se adhieren con facilidad a las prendas.
Durante años, muchas personas optaron por la tediosa misión de quitar estas bolitas de tela con un rodillo o más complicado aún: manualmente una por una. Sin embargo, gracias a la viralización en redes sociales (especialmente en TikTok), surgió un truco casero que promete ser el definitivo para evitar que la ropa se arruine con el lavado, garantizando que salga impecable del electrodoméstico: usar una simple esponja.
Cómo se forma la pelusa
Antes de aplicar la solución, es importante entender el problema. La pelusa se forma a causa de la fricción que ocurre dentro del lavarropas. Este movimiento constante provoca que las fibras de la ropa se rompan y se separen; después se forman pequeñas bolitas de tela, según explica el sitio Tide.
¿Y por qué funciona la esponja? La clave está en sus fibras, que tienen la capacidad de actuar como un imán natural, capturando tanto la pelusa recién desprendida como los pelos que sueltan las mascotas. Además de dejar la ropa perfecta, esta técnica también ayudaría a cuidar el funcionamiento de su lavarropas.
Los pasos para lograr un lavado impecable
Poner en práctica este método es realmente muy sencillo. Primero, debés cargar tu lavarropas con la cantidad adecuada de agua, detergente, jabón o quitamanchas que utilices habitualmente.
El paso crucial viene a continuación: antes de iniciar el ciclo de lavado, solo debés acomodar una esponja, que puede ser tanto de baño como de cocina, dentro del electrodoméstico. Una vez que el ciclo haya finalizado, simplemente retirá la esponja. Al sacarla, podrás observar la impresionante cantidad de pelos y pelusas que se habrán acumulado en ella. Tené en cuenta que también podés usar esta técnica durante el ciclo de secado o en una secadora aparte.
Otros consejos para evitar daños en los tejidos
La pelusa no solo da un aspecto descuidado a la ropa, sino que puede dañar los tejidos de las prendas. Para maximizar los resultados y prevenir su formación, existen otros consejos adicionales. Uno esencial es mantener limpio el lavarropas.
Según el portal Alabama Appliance, "con el paso del tiempo puede acumular restos de detergente, suavizantes o jabón que promueven la formación de pelusa". Otros tips incluyen separar las toallas y mantas de otras prendas, ya que estas telas desprenden grandes cantidades de pelusa. También se recomienda utilizar agua templada o fría, dado que el agua caliente suele influir en la liberación de la pelusa. Finalmente, realizar un segundo enjuague adicional puede ser muy útil para reducir la aparición de pelusa y garantizar una limpieza profunda.