Sin rodillos ni esfuerzo: así podés eliminar las pelusas de la ropa al salir del lavarropas

El paso crucial viene a continuación: antes de iniciar el ciclo de lavado, solo debés acomodar una esponja, que puede ser tanto de baño como de cocina, dentro del electrodoméstico. Una vez que el ciclo haya finalizado, simplemente retirá la esponja. Al sacarla, podrás observar la impresionante cantidad de pelos y pelusas que se habrán acumulado en ella. Tené en cuenta que también podés usar esta técnica durante el ciclo de secado o en una secadora aparte.