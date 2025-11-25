Como nuevas otra vez: tres secretos de limpieza para recuperar tus zapatillas blancas manchadas

Uno de los más exitosos es la mezcla de pasta dental con bicarbonato de sodio. Se debe agregar una cucharada del primero y dos del segundo y mezclar. Luego a estos ingredientes se agregará una cucharada más de detergente y se incorporará nuevamente. La cantidad que prepares debe ser proporcional al tamaño de tus zapatillas, por lo que si esta receta no es suficiente, solo deberás utilizar el doble indicado de cada cosa.