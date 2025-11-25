Como nuevas otra vez: tres secretos de limpieza para recuperar tus zapatillas blancas manchadas

Pocos calzados son tan versátiles como unas zapatillas blancas. Ya sean de lona, cuero natural, malla, nylon o cuero sintético, todas tienen su propia personalidad y aportan un toque clásico y relajado a cualquier look. Pero este calzado comodín tiene una enorme desventaja que le juega en contra e incluso hace que muchas personas las descarten antes de siquiera animarse a usarlas: lo difícil que puede ser su limpieza.
Son muchas las personas que, una vez que las zapatillas blancas se manchan, dejan de usarlas o las convierten en las zapatillas para ocasiones en que pueden resultar aún más ensuciadas. El problema, en realidad, no es que sea imposible limpiarlas, sino que la mayoría de las personas que usan zapatillas blancas no conocen los principales y más exitosos secretos para dejarlas como nuevas.
Uno de ellos tiene que ver con el orden en que se limpian las partes de las zapatillas. Otro aspecto está relacionado al momento del día en que se hace la limpieza. El último, claramente, a los productos que se utilizan para higienizarlas.
Los ingredientes más eficientes para limpiar las zapatillas blancas
Existe un sinfín de preparados químicos que pueden conseguirse en negocios y supermercados y que dejan un excelente resultado en la limpieza de zapatillas blancas. Pero también se pueden hacer preparados caseros con ingredientes fáciles de conseguir o que tenemos en el hogar.
Uno de los más exitosos es la mezcla de pasta dental con bicarbonato de sodio. Se debe agregar una cucharada del primero y dos del segundo y mezclar. Luego a estos ingredientes se agregará una cucharada más de detergente y se incorporará nuevamente. La cantidad que prepares debe ser proporcional al tamaño de tus zapatillas, por lo que si esta receta no es suficiente, solo deberás utilizar el doble indicado de cada cosa.
Una vez que la mezcla esté lista, deberás aplicar una capa de esta pasta por encima de toda la zapatilla. Se recomienda utilizar un cepillo de dientes porque son lo suficientemente suaves como para no dañar partes de las zapatillas como la malla, pero también lo suficientemente pequeños como para alcanzar todos los rincones del calzado.
Zapatillas blancas: horario y pasos para lavarlas
Aunque suene irrisorio, hay un paso a paso importante a seguir para limpiar las zapatillas. Lo recomendable es limpiar primero la suela del calzado, cuando todavía está seco. Se puede utilizar un recipiente con solo un centímetro de agua y dejar allí reposadas las zapatillas durante media hora. Luego, con un paño húmedo, habrá que eliminar todas las impurezas que contenga la parte con la que pisamos el suelo. Una vez eliminada la mayor cantidad de basura, se pueden dar los siguientes pasos.
Es útil también quitar los cordones de las zapatillas, en caso de que los tengan, enjabonarlos con jabón blanco usando un cepillo de dientes y prestar especial atención a las zonas que quedan agarradas en los pasadores, porque son en las que más se junta tierra.
El momento del día en que se lavan las zapatillas también es importante. Lo preferible es hacerlo durante horas en que haya sol, ya sea por la mañana o por la tarde. Si las zapatillas se dejan en reposo por unas horas a la luz del sol, el blanqueamiento se potenciará, sobre todo cuando se usa jabón blanco.