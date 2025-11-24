Murió Jimmy Cliff, uno de los grandes impulsores del reggae a nivel mundial

“Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció a causa de una convulsión seguida de una neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, colegas artistas y compañeros de trabajo que lo acompañaron en su camino. A todos sus fans alrededor del mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente valoraba a cada uno de ustedes por todo su cariño”, expresó Chambers en una publicación que realizó en la cuenta de Instagram oficial del artista.