Quién era Santiago Daniele, el periodista cordobés que murió a los 72 años y dejó una marca imborrable en la comunicación

El periodismo de Córdoba está de luto. Este lunes 24 de noviembre falleció Santiago Daniele, uno de los comunicadores más influyentes de la provincia, a los 72 años. La noticia fue confirmada por familiares y allegados, y rápidamente generó una ola de mensajes de afecto en redes sociales, donde colegas y profesionales de distintas generaciones destacaron su legado, su rigor y su enorme pasión por la radio.