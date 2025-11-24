Secciones
Quién era Santiago Daniele, el periodista cordobés que murió a los 72 años y dejó una marca imborrable en la comunicación

La noticia fue confirmada por familiares y allegados, y rápidamente generó una ola de mensajes de afecto en redes sociales.

El periodismo de Córdoba está de luto. Este lunes 24 de noviembre falleció Santiago Daniele, uno de los comunicadores más influyentes de la provincia, a los 72 años. La noticia fue confirmada por familiares y allegados, y rápidamente generó una ola de mensajes de afecto en redes sociales, donde colegas y profesionales de distintas generaciones destacaron su legado, su rigor y su enorme pasión por la radio.

Figura clave de la radio y la televisión de Córdoba, Daniele dejó una trayectoria marcada por la innovación, el compromiso y una mirada adelantada a su tiempo.

Un referente de la radio cordobesa: los inicios de una carrera construida desde cero

Santiago Daniele inició su carrera el 7 de junio de 1979, fecha que siempre recordó con emoción porque coincidía con el Día del Periodista. Su primer trabajo fue en el Servicio Informativo de LV2, donde compartió equipo con Adriana Caraune y Daniel “La Vaca” Potenza.

Siempre repetía que llegó a Córdoba “sin contactos ni padrinos”. Su historia profesional se edificó desde el esfuerzo, la formación y una convicción inquebrantable:

“Solo quería una oportunidad; después yo me encargaría de mostrar lo que podía hacer”, escribió en una ocasión.

Aire Libre: el programa que cambió su vida y el periodismo cordobés

Con el retorno de la democracia, la carrera de Daniele dio un salto decisivo. En 1985 creó Aire Libre, el programa que lo consagraría y que él mismo definió como el punto de inflexión en su vida profesional.

“Fue más importante que mi vida”, confesó alguna vez, al referirse al ciclo que se transformó en un fenómeno y que marcó un antes y un después en el formato de magazine informativo en Córdoba.

A partir de ese éxito llegaron la televisión, los viajes y los premios. Aun así, Daniele reconocía el costo personal del ritmo frenético del oficio:

“Nada fue gratis. Pagué hasta con mi propia salud”, dijo en una entrevista.

Un innovador que abrió caminos y marcó estilos

La magnitud del impacto de Daniele queda clara en las palabras de quienes trabajaron a su lado.

José “Pepe” Reyna, editor de Tiempo Real de La Voz, lo describió como un “visionario”, capaz de detectar tendencias y formatos antes de que se volvieran masivos, y de guiar a muchos periodistas que hoy ocupan espacios centrales en los medios.

Desde El Doce, el periodista Roberto Battaglino destacó su capacidad para transformar Aire Libre en un verdadero fenómeno y lo definió como “uno de los más importantes del periodismo radial”, un profesional formado, vehemente y rigurosamente preparado.

Sus últimos años y el adiós de una generación

Durante sus años finales, Santiago Daniele residió en Miami, aunque regresó recientemente a Córdoba debido a problemas de salud. Su muerte provocó una fuerte reacción en redes sociales: colegas, amigos y oyentes lo despidieron con mensajes que recordaron su talento, su ética y su enorme influencia en los medios de la provincia.

Con su partida, Córdoba pierde a una de sus voces más emblemáticas, y el periodismo argentino a un profesional que dedicó su vida entera a la comunicación.

