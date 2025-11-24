Cómo es la exclusiva producción de jamones que visitó Wanda Nara en Salta

El fin de semana volvió a poner en el centro de la escena gastronómica nacional a un rincón de Salta que es un verdadero templo del sabor: el restaurante Cerdo Negro, ubicado en Cerrillos. Este emprendimiento, liderado por José Antonio “Kiko” Fernández, es famoso por producir el jamón crudo reserva al más puro estilo ibérico, alimentando a sus cerdos con bellotas. Además, se consolidó como un punto de encuentro obligado para destacadas figuras del espectáculo, el deporte y la política. La más reciente en sumarse a la lista de visitantes fue Wanda Nara.