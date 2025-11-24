Cómo es la exclusiva producción de jamones que visitó Wanda Nara en Salta

El fin de semana volvió a poner en el centro de la escena gastronómica nacional a un rincón de Salta que es un verdadero templo del sabor: el restaurante Cerdo Negro, ubicado en Cerrillos. Este emprendimiento, liderado por José Antonio “Kiko” Fernández, es famoso por producir el jamón crudo reserva al más puro estilo ibérico, alimentando a sus cerdos con bellotas. Además, se consolidó como un punto de encuentro obligado para destacadas figuras del espectáculo, el deporte y la política. La más reciente en sumarse a la lista de visitantes fue Wanda Nara.
Cerdo Negro trascendió hace tiempo las fronteras provinciales y fue reconocido por especialistas como un producto de excelencia que rivaliza con los mejores jamones de España. Su método artesanal, que incluye una curación natural de las piezas durante un mínimo de tres años, es la clave de un sabor y textura inigualables que ahora cautiva al paladar de sus visitantes.
La pasión de Kiko Fernández: del Sueño a la excelencia
El secreto detrás de la fama de Cerdo Negro reside en la obsesión de su fundador, Kiko Fernández, por replicar en Salta la magia del auténtico jamón ibérico de bellota. Descendiente de andaluces, Fernández dedicó 38 años a la investigación y desarrollo de una nueva raza de cerdo negro que se adaptara al clima de Cerrillos y pudiera alimentarse de las bellotas de sus propios bosques de robles y encinas.
El resultado es un jamón "100% argentino" que, gracias a la alimentación natural y el meticuloso proceso de curación de hasta seis años en bodegas, presenta la típica infiltración de grasa brillante, color púrpura y el característico sabor delicado y aromático, sinónimo de la máxima calidad. Cerdo Negro no solo es un restaurante, sino una "experiencia de la montanera" que transporta a los comensales a las dehesas españolas, convirtiendo a Cerrillos en un inesperado epicentro de la alta charcutería mundial.
Un desfile de estrellas en la finca salteña
La visita de Wanda Nara este fin de semana es solo un capítulo más en la historia de celebridades que eligieron la Finca Santo Domingo para disfrutar de la experiencia Cerdo Negro. La propuesta de Kiko Fernández no solo ofrece la degustación de sus productos estrella (jamón, paleta, bondiola y lomo), sino una inmersión en el proceso de producción de un producto único en Argentina.
La lista de famosos que pasaron por sus mesas o elogiaron el emprendimiento es extensa y variada. Algunos fueron Andrés Calamaro, Jorge Rojas, Rally Barrionuevo, Miguel Mateos y El Chaqueño Palavecino. Además, el campeón del Dakar Kevin Benavidez, un ícono salteño, es otra de las figuras que ha disfrutado de la gastronomía de la casa. También estuvo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, también visitó el lugar en el pasado reciente, reconociendo la calidad de la producción nacional.