Manchas blancas en las uñas: qué significan realmente y por qué aparecen

¿Por qué aparecen las manchas blancas?

Aunque se asocian popularmente con la falta de calcio, esta creencia no tiene sustento científico. Los dermatólogos explican que la mayoría de los casos se debe a microtraumatismos repetidos que afectan la matriz ungueal, incluso sin que la persona lo note. Golpear la uña contra la mesa, manipular objetos con fuerza, rascar la zona de la cutícula o ciertos gestos automáticos son suficientes para provocar estas pequeñas lesiones.