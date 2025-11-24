Secciones
SociedadEstilo de vida

Manchas blancas en las uñas: qué significan realmente y por qué aparecen

Aunque muchos creen que se relacionan con la falta de calcio, la evidencia científica indica otras causas.

Manchas blancas en las uñas: qué significan realmente y por qué aparecen
Hace 2 Hs

Más allá de su función estética, las uñas pueden reflejar distintos aspectos de la salud general. Por eso, cualquier cambio en su color, textura o superficie suele llamar la atención. Entre los signos más comunes están las manchas blancas, pequeñas marcas que con frecuencia pasan desapercibidas o se explican mediante mitos muy arraigados.

Estas manchas, conocidas médicamente como leuconiquia, pueden adoptar la forma de puntos, líneas o áreas blanquecinas tanto en manos como en pies. Suelen hacerse visibles cuando se retira el esmalte, pero no constituyen una enfermedad en sí misma: funcionan como un indicador de algún proceso subyacente o simplemente de un daño leve en la uña.

¿Por qué aparecen las manchas blancas?

Aunque se asocian popularmente con la falta de calcio, esta creencia no tiene sustento científico. Los dermatólogos explican que la mayoría de los casos se debe a microtraumatismos repetidos que afectan la matriz ungueal, incluso sin que la persona lo note. Golpear la uña contra la mesa, manipular objetos con fuerza, rascar la zona de la cutícula o ciertos gestos automáticos son suficientes para provocar estas pequeñas lesiones.

En otros casos, la leuconiquia puede estar vinculada a patologías dermatológicas como psoriasis, alopecia areata u onicomicosis. Asimismo, algunos medicamentos, incluidos tratamientos oncológicos, pueden generar un blanqueamiento temporal de la lámina ungueal.

Mitos descartados por los especialistas

La relación entre estas manchas y una carencia de calcio es un mito extendido. La Academia Española de Dermatología y Venereología aclara que el calcio presente en las uñas es mínimo y no determina su dureza ni su color. Tampoco existe evidencia sólida que vincule estas marcas con déficits de hierro o zinc.

Tipos de manchas blancas

Los especialistas distinguen principalmente dos variantes:

Puntos o nubes irregulares: aparecen a medida que la uña crece y se originan por traumatismos leves y repetidos.

Lúnula: la media luna blanca visible en la base de las uñas, especialmente en los pulgares. No es una mancha, sino una parte normal de la anatomía.

Hábitos cotidianos que pueden causarlas

Gestos simples y frecuentes pueden producir microgolpes que dañan la uña. Entre ellos se destacan:

- Golpear la mesa con las uñas.

- Chasquearlas al manipular objetos para generar ruido.

- Presionar o empujar la cutícula.

- Meter las manos en bolsillos ajustados.

- Movimientos automáticos y repetitivos a lo largo del día.

Con el tiempo, estos impactos se manifiestan como pequeñas zonas blancas visibles en la superficie ungueal.

¿Cuándo pueden indicar un problema más serio?

En situaciones poco frecuentes, las manchas adoptan la forma de líneas blancas horizontales marcadas. Este patrón puede estar asociado a intoxicaciones por metales pesados o alteraciones metabólicas severas. También requiere atención médica inmediata si aparecen cambios repentinos, dolor, inflamación o alteraciones simultáneas en varias uñas.

Cómo prevenir las manchas blancas

El cuidado de la cutícula es fundamental, ya que protege la matriz donde se forma la uña. Para evitar lesiones, los especialistas recomiendan:

- No arrancarla ni cortarla en exceso.

- Mantener las manos bien hidratadas.

- Usar aceites nutritivos específicos para uñas.

- Reducir el uso de manicuras agresivas.

- Evitar traumatismos repetidos.

- Utilizar guantes para tareas que impliquen impacto o contacto con químicos.

La leuconiquia es un signo común y generalmente benigno, pero observarla con atención puede ayudar a detectar hábitos dañinos o, en casos puntuales, condiciones que requieren consulta dermatológica. Con cuidados simples y constancia, es posible mantener uñas más sanas y resistentes.

Temas UNA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
2

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
3

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
5

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
6

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Más Noticias
Una billetera virtual ofrece pagos en cuotas sin interés hasta fin de mes: ¿cómo funciona?

Una billetera virtual ofrece pagos en cuotas sin interés hasta fin de mes: ¿cómo funciona?

Cómo es la exclusiva producción de jamones que visitó Wanda Nara en Salta

Cómo es la exclusiva producción de jamones que visitó Wanda Nara en Salta

Día de descuentos y ofertas: cuándo es el Black Friday 2025

Día de descuentos y ofertas: cuándo es el Black Friday 2025

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

El auge de las sneakers: el estilo de zapatillas que reemplazará a los modelos clásicos

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios