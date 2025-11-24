Secciones
Una billetera virtual ofrece pagos en cuotas sin interés hasta fin de mes: ¿cómo funciona?

La plataforma ofrece una promoción exclusiva para financiar sin pagar costos elevados.

Una billetera vritual ofrece cuotas sin interés hasta fin de mes. Una billetera vritual ofrece cuotas sin interés hasta fin de mes.
Hace 2 Hs

Las billeteras virtuales ofrecen también la posibilidad de financiar los pagos en el tiempo, aunque muchas veces esta función depende de la plataforma y en muchas ocasiones  se trata de cuotas con intereses muy elevados. Sin embargo, una nueva promoción en los monederos electrónicos permite pagar en cómodos plazos sin costos extras.

Hasta fin de noviembre, el Banco Provincia ofrece una promoción exclusiva para los usuarios de su billetera virtual, la aplicación de Cuenta DNI. A pesar de que los beneficios se renuevan con frecuencia hay uno de ellos que se mantiene vigente y es el pago en cuotas sin interés.

Cuotas sin interés en Banco Provincia: ¿cómo funciona?

Este beneficio tiene como condición asociar tarjetas de crédito a la cuenta. Para abonar la compra se debe hacerlo con las que ya están vinculadas a la aplicación. Para poder conectar una, los usuarios solo tienen que acceder a la sección tarjetas de la plataforma, introducir los datos del plástico y confirmar el procedimiento.

Durante esta última semana, los usuarios de Cuenta DNI podrán realizar compras con hasta 3 cuotas sin interés, todos los días, en comercios barriales adheridos. Este será aplicable solamente al pagar con tarjetas de crédito vinculadas en la app, pero no es válido para aquellos locales de rubros de alimentos, carnicerías, granjas y pescaderías y grandes cadenas de supermercados.

La billetera virtual de Banco Provincia no exige ningún costo de mantenimiento y permite a los usuarios realizar transacciones sin la necesidad de ser clientes de la entidad.

¿Quiénes pueden inscribirse en Cuenta DNI?

- Cualquier persona mayor de 13 años que resida en Argentina puede acceder, ya sea cliente o no del Banco Provincia.

- No es necesario tener un trabajo formal o ingresos comprobables.

- Está disponible para personas físicas, no para empresas o comercios.

¿Qué requisitos son necesarios para crear una cuenta?

Tener DNI argentino vigente.

Ser mayor de 13 años.

Contar con un celular con cámara y conexión a internet.

Bajar la app gratuita "Cuenta DNI" desde Google Play o App Store.

Realizar un registro digital que incluye: Escaneo del DNI (ambos lados); Validación facial (selfie) y Carga de datos personales (nombre, correo, dirección, etc.).

Todo el proceso se realiza de manera 100% digital, sin necesidad de asistir al banco ni presentar documentación en persona.

