En vacaciones: billeteras digitales versus efectivos

Hoy más del 80% de las transacciones en los países desarrollados se realizan a través de medios digitales. La Argentina no es una excepción y el avance de los medios digitales no tiene pausa en los últimos años. Según el Banco Central, en 2024, la cantidad de pagos electrónicos creció un 45% frente al año anterior, superando las 28,3 transacciones por adulto, promedio por mes. La digitalización del sistema financiero avanza con fuerza, aportando eficiencia, agilidad y nuevas herramientas de gestión. Sin embargo, este crecimiento también expone vulnerabilidades: en los últimos años, diversas entidades bancarias enfrentaron reclamos significativos por fraudes en plataformas digitales, lo que evidencia la necesidad de reforzar protocolos de seguridad, continuidad operativa y gestión de riesgos.