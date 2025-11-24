Eston son los ganadores del Martín Fierro Latino 2025: el listado uno por uno

Hubo más de 30 categorías para premiar la industria televisiva y digital, mientras el clima de expectativa colmaba la sala por descubrir cuál o quién era la personalidad, el programa o la producción audiovisual más destacada del año. La espera terminó cuando Martín Cárcamo se paró en el escenario y con el galardón en mano, agradeció a su familia, a la entidad y a su Chile natal. “Nos queda seguir creciendo, nos queda seguir acompañando y yo sé que a veces es difícil, pero los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos”, expresó el conductor, visiblemente emocionado.