Eston son los ganadores del Martín Fierro Latino 2025: el listado uno por uno

Las celebridades de la televisión, la radio y el streamings se reunieron en Miami para celebrar la premiación

Martín Cárcamo se llevó el Martín Fierro de Oro en la edición 2025 de los Martín Fierro Latino. Martín Cárcamo se llevó el Martín Fierro de Oro en la edición 2025 de los Martín Fierro Latino.
En un salón del Hotel JW Marriott de Brickell en Miami, se llevó a cabo la más reciente edición de los Martín Fierro Latino 2025. Ese fue el punto de encuentro de las distintas estrellas de toda la región que este domingo compitieron en las distintas ternas que evalúan lo mejor de la televisión, la radio y el streaming de Latinoamérica y donde uno de los asistentes se puede consagrar con el premio máximo: el Martín Fierro de Oro.

 Los Martin Fierro Latino son la edición de estos ya conocidos premios que celebran las figuras más importantes de la radio, la televisión y las plataformas digitales de la región. Esta ocasión comenzó a las 21 horas de este domingo, donde las celebridades atravesaron la "red carpet", recibidas por Andrea Estévez y Alejandro Dávalos.

A las 22 horas los asistentes fueron convocados al salón donde el maestro de ceremonias, Ronen Suarc, dio inicio a la entrega principal. Este año la competencia estuvo más reñida debido a un nuevo sistema de postulaciones abiertas, lo que amplió la participación y diversificó la representación, lo que resultó en una lista de nominados más plural y conectada con la realidad de las distintas regiones donde se produce contenido en español. Argentina se destacó con un total de 40 nominaciones.

¿Qué dijo el ganador del Martín Fierro de Oro?

La elección de Miami como sede respondió a su carácter multicultural y a su papel como puente entre Estados Unidos y Latinoamérica. La ciudad, con su clima, playas emblemáticas y una escena cultural dinámica, ofrece el entorno ideal para exaltar el talento y la creatividad del continente. La diversidad que caracteriza a Miami se alinea con la esencia de los premios, que buscan reflejar la riqueza de las voces, acentos y tradiciones latinoamericanas.

Hubo más de 30 categorías para premiar la industria televisiva y digital, mientras el clima de expectativa colmaba la sala por descubrir cuál o quién era la personalidad, el programa o la producción audiovisual más destacada del año. La espera terminó cuando Martín Cárcamo se paró en el escenario y con el galardón  en mano, agradeció a su familia, a la entidad y a su Chile natal. “Nos queda seguir creciendo, nos queda seguir acompañando y yo sé que a veces es difícil, pero los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos”, expresó el conductor, visiblemente emocionado.

Todos los ganadores del Martín Fierro 2025

Actualidad e Interés General

La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)

Talk Show

Desiguales - Univision (USA)

Mejor Presentador

Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)

Mejor Presentadora

Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)

Columnista / Cronista Exteriores

Jerónimo Mura - Telemundo (USA)

Reality Show

Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)

Noticiero

DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)

Labor Periodística

Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA)

Magazine

Directo con Teuteló - América TeVe (USA)

Programa musical en TV y Plataformas

REALM26 - RealM26 Youtube (USA)

Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas

ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)

Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)

Viajes y Turismo TV

Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)

Producción Integral

Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA)

Humor y Entretenimiento

Ahora Caigo - TVN (CHILE)

Mejor Conducción Radio AM/FM

Diego Bas - Actualidad Radio (USA)

Programa de Radio AM/FM

Florida al Dia - América Radio (USA)

Influencer

Juan de Montreal (USA)

Revelación

Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)

Contenido de Actualidad en Plataformas

Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA)

Programa Deportivo en Televisión

Sportscenter ESPN (ARGENTINA)

Programa de Espectáculos en Televisión

Intrusos - América TV (ARGENTINA)

Contenido de Investigación Periodística en Plataformas

Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)

Latinos por el Mundo

Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)

Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas

Mirtha Edith Gómez “Mundo Visual” (ARGENTINA)

Canal de Streaming

Radio Zónica (ARGENTINA)

DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Documental en Plataformas

Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)

Programa Infantil en TV y Plataformas

Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)

Contenido Argentino en Estados Unidos

Club Miami - TYC Sports Internacional (MIAMI)

Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas

Furor Studio - La Mary con Susana Giménez - (Telefe) (ARGENTINA)

Contenido Deportivo en Plataformas

Copa potrero (ESPN - Argentina)

Contenido de Espectáculos en Plataformas

Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA)

