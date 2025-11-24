Secciones
SociedadActualidad

¿Vale la pena enviar a tus hijos a una colonia de vacaciones? Estos son los beneficios según cada edad

¿Qué enseñan realmente las colonias de vacaciones? Movimiento, valores y aprendizaje más allá de la tecnología.

Colonia de vacaciones en Yerba Buena. Colonia de vacaciones en Yerba Buena. PRENSA YB
Hace 18 Min

En un contexto donde la tecnología avanza dentro de los hogares y el sedentarismo crece entre niños y adolescentes, las colonias de vacaciones se convierten en un espacio clave para el desarrollo integral: actividad física, aprendizaje en valores, socialización y juego libre. Un universo muy distinto al del deporte escolar, donde predominan el aire libre, el color verde y la sensación de libertad.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, más del 50% de la población argentina mantiene una vida sedentaria, porcentaje que se agudiza entre los más chicos. Este panorama convierte a las colonias en aliadas fundamentales para promover el movimiento y hábitos saludables en verano.

Un verano en movimiento: aprender jugando

Las colonias no buscan reproducir la rutina escolar ni funcionar como un programa deportivo rígido. La premisa es simple: moverse a través del disfrute.

“Cada vez vemos más sedentarismo infantil y un aumento de la obesidad. En la colonia tratamos de que los chicos encuentren placer en el movimiento”, explica Lucila Piñeiro, coordinadora del Club de Empleados del Banco Francés.

El juego libre, la exploración y la curiosidad guían las actividades. El verano habilita experiencias que durante el ciclo lectivo no siempre son posibles: contacto con la naturaleza, deportes variados y dinámicas grupales que potencian lo emocional y lo social.

Aprendizaje corporal: una educación que la escuela no siempre ofrece

Para especialistas en educación física y recreación, las colonias cumplen un rol clave: alfabetizar los cuerpos, enseñar el lenguaje corporal y permitir que los chicos experimenten sin presiones.

“El verano ofrece un espacio de duda, de placer, de descubrimiento. Los profes de educación física deberíamos enseñar a explorar el cuerpo y sus posibilidades”, señala Juan Agustín Madueño, regente de Recreación del ISTLyR.

Esta exploración también puede influir en la elección de un deporte para practicar durante el año. Pero antes de una decisión, remarcan los expertos, es necesario acompañar, escuchar y ayudar al niño a identificar qué le gusta genuinamente.

A qué edad, qué se enseña: el recorrido por etapas

Las colonias trabajan por niveles según la edad:

4 a 5 años: iniciación al movimiento; juegos simples y exploración corporal.

6 a 8 años: juegos predeportivos con reglas flexibles, que fomentan la creatividad.

9 a 10 años: más reglas, dinámicas complejas y trabajo grupal.

11 a 13 años: deportes tradicionales adaptados a la contextura física de los chicos y con mayor comprensión táctica.

Esta progresión favorece el aprendizaje motor, el pensamiento estratégico y la toma de decisiones.

Valores que trascienden el deporte

Las colonias enseñan mucho más que habilidades físicas. En cada actividad se trabajan:

Compañerismo

Respeto por los demás

Solidaridad

Higiene y hábitos saludables

Resolución de conflictos

Autonomía y responsabilidad

“El deporte enseña valores. A mí me dio un estilo de vida sano y activo. Generar ese hábito desde chicos es fundamental”, afirma Melina Asorey, licenciada en Actividad Física y Deporte.

Un espacio para sentirse cuidados, libres y acompañados

Los psicólogos deportivos remarcan que los niños no deben sentir que la colonia es un “depósito” mientras los padres trabajan. Es indispensable que perciban afecto, cuidado y un entorno motivador.

Por eso, la clave del éxito de una colonia es ofrecer una propuesta atractiva: actividades al aire libre, deportes variados, dinámicas recreativas y un ambiente donde los chicos quieran estar.

Colonias de vacaciones: una experiencia que forma hábitos para toda la vida

Mientras los adultos trabajan, los chicos juegan, aprenden, se mueven, se expresan y hacen amigos. Las colonias no buscan competir con la tecnología, sino equilibrar su presencia y ofrecer un espacio en el que la infancia pueda desarrollarse de forma saludable, activa y creativa.

Crear desde pequeños el hábito del movimiento es, para muchos especialistas, uno de los mayores legados que el verano puede dejar.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
5

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Comentarios