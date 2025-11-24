¿Vale la pena enviar a tus hijos a una colonia de vacaciones? Estos son los beneficios según cada edad

En un contexto donde la tecnología avanza dentro de los hogares y el sedentarismo crece entre niños y adolescentes, las colonias de vacaciones se convierten en un espacio clave para el desarrollo integral: actividad física, aprendizaje en valores, socialización y juego libre. Un universo muy distinto al del deporte escolar, donde predominan el aire libre, el color verde y la sensación de libertad.