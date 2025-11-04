El Banco Nación elevó la tasa al 6% para los créditos hipotecarios

Este ajuste implica un aumento directo en el valor de las cuotas. Por ejemplo, un préstamo de U$S100.000 a 30 años pasará de una cuota inicial cercana a U$S650 a alrededor de U$S710. Aun con la suba, la línea del Nación continúa siendo la más competitiva del sistema financiero, con tasas más bajas que las ofrecidas por los bancos privados, que se ubican entre el 10% y el 17% anual.