El Banco Nación elevó la tasa al 6% para los créditos hipotecarios

El Banco Nación (BNA) actualizó las condiciones de su línea de créditos hipotecarios UVA por primera vez desde su relanzamiento a mediados de 2024. La Tasa Nominal Anual (TNA) pasó del 4,5% al 6% para quienes acreditan haberes en la entidad y del 8% al 12% para quienes no lo hacen. Además, se incrementó la prima del seguro opcional, que subió del 1,5% al 2% anual.
Este ajuste implica un aumento directo en el valor de las cuotas. Por ejemplo, un préstamo de U$S100.000 a 30 años pasará de una cuota inicial cercana a U$S650 a alrededor de U$S710. Aun con la suba, la línea del Nación continúa siendo la más competitiva del sistema financiero, con tasas más bajas que las ofrecidas por los bancos privados, que se ubican entre el 10% y el 17% anual.
Desde su reapertura, el Nación se consolidó como el principal impulsor del crédito hipotecario en el país, concentrando más del 40% de los préstamos UVA otorgados. Su atractivo radicó en tasas más bajas y en un esquema de evaluación crediticia más estricto. En los últimos meses, el banco duplicó su nivel de scoring, de 450 a 909 puntos, lo que limitó el acceso a varios solicitantes, consignó el diario "Ámbito".
Según especialistas, la suba era previsible. El economista Andrés Salinas consideró que la tasa del Nación “era muy baja, pero sigue siendo la más atractiva del mercado”. En tanto, Federico González Rouco, de Empiria Consultores, sostuvo que el ajuste refleja una convergencia hacia niveles de largo plazo más sostenibles, en torno al 6 o 7%.
El impacto se sentirá en el valor de las cuotas y en el ingreso necesario para calificar. De acuerdo con Santiago Magnin, de Deinmobiliarios, un crédito de U$S75.000 a 20 años pasará de una cuota inicial de U$S475 a cerca de U$S537, lo que restringirá el acceso a algunos perfiles. Sin embargo, el nuevo esquema podría permitir que ciertos solicitantes con menor puntaje ingresen al sistema, aunque con pagos más altos.
El BNA aclaró que no reducirá su nivel de scoring, pero sí revisará criterios internos de evaluación, lo que podría facilitar el acceso a quienes tengan ingresos estables y antecedentes crediticios medios.
El cambio se produce en un contexto de ajuste del mercado hipotecario, donde otras entidades también revisaron sus tasas. Aun así, la línea del Banco Nación continúa siendo la más accesible del sistema, tanto por su tasa como por las condiciones de financiamiento, manteniéndose como la opción más elegida por los compradores de vivienda.