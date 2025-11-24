Qué estudiar hoy para ganar bien mañana: las profesiones mejor pagadas en 2026 y en los próximos años según la IA

Con la aceleración de la transformación digital, el avance tecnológico y el cambio climático, el mercado laboral argentino está en pleno proceso de reconfiguración. Hacia 2026, ciertos perfiles profesionales —especialmente en tecnología, energías renovables y salud— se proyectan como los más demandados y mejor remunerados, bien por la escasez de talento en esas áreas como por su relevancia estratégica. Estas serán las profesiones mejores pagadas, según la Inteligencia Artificial.
¿Por qué estas profesiones se valorizan tanto?
Las empresas digitales, startups tecnológicas y grandes corporaciones invierten cada vez más en Ciencia de Datos, IA y ciberseguridad.
La transición energética impulsa la demanda de ingenieros en energías limpias y especialistas en sustentabilidad.
En salud, la biotecnología, la telemedicina y la medicina personalizada se consolidan como campos de crecimiento.
Estos roles tienen impacto global, lo que permite que muchos trabajen para empresas internacionales o con exportación de servicios, potenciando sus ingresos.
Principales profesiones con alto potencial de sueldo
Científico de Datos / Data Scientist
Este perfil sigue siendo clave: analiza grandes volúmenes de datos y desarrolla modelos predictivos.
Según una encuesta salarial abierta de 2025, la mediana para roles de Data Science escaló y un senior puede llegar a cobrar casi $5 millones.
Desarrollador / Ingeniero de Software
En desarrollo de software, especialmente para la nube, backend, frontend o roles full-stack, la demanda permanece alta.
Datos de Inteligencia Argentina estiman que un programador senior puede llegar a cobrar entre $3.5 y $5 millones mensuales.
Profesionales de Ciberseguridad
La protección digital es cada vez más crítica: analistas, consultores y arquitectos de seguridad serán clave.
Para un analista de ciberseguridad, Glassdoor indica salarios base de $3 millones por mes, según Glassdoor.
Ingeniero en Energías Renovables / Sustentabilidad
Aunque no hay muchos datos salariales públicos específicos para renovables en Argentina, estudios académicos estiman un fuerte crecimiento de “green jobs” debido a la transición energética.
Las escalas salariales dependerán mucho del grado de especialización, la empresa (pública o privada) y si el proyecto es local o internacional.
Bioingeniería / Biotecnología / Bioinformática
Estos roles serán cada vez más esenciales para el desarrollo de terapias genéticas, análisis de datos biológicos y salud personalizada.
Ingeniería Biomédica / Robótica en Salud
Profesiones que integran ingeniería y salud, como el desarrollo de prótesis robóticas o sistemas quirúrgicos automatizados, podrán captar salarios elevados, especialmente en empresas tecnológicas o clínicas privadas.
Telemedicina y Salud Digital
Aunque los datos salariales son menos precisos, los profesionales que combinen medicina con tecnología (por ejemplo, médicos con experiencia en plataformas digitales o gestión de salud basada en datos) estarán bien posicionados para ganar más que en roles médicos tradicionales.
Riesgos y variables a tener en cuenta
Volatilidad macroeconómica: los salarios en ARS pueden variar mucho debido a la inflación, devaluación o políticas económicas.
Modalidad de trabajo: muchos profesionales tech ya trabajan de forma remota para empresas internacionales, lo que puede implicar salarios en dólares o paquetes mixtos .
Especialización: no es lo mismo un programador genérico que uno especializado en IA o DevOps; los roles más sofisticados serán los mejor pagados.
Seniority: para muchos de estos perfiles, el salto más grande en ingresos se da al llegar a niveles senior, liderazgo o roles con responsabilidad estratégica.
Aunque los sueldos exactos pueden variar por inflación y mercado, las estimaciones actuales muestran que muchos de estos roles ya superan ampliamente el salario promedio nacional.
Si estás pensando qué estudiar o hacia dónde orientar tu carrera, apostar por estas áreas emergentes puede ser una decisión muy rentable y con proyección realista.