Qué estudiar hoy para ganar bien mañana: las profesiones mejor pagadas en 2026 y en los próximos años según la IA

Con la aceleración de la transformación digital, el avance tecnológico y el cambio climático, el mercado laboral argentino está en pleno proceso de reconfiguración. Hacia 2026, ciertos perfiles profesionales —especialmente en tecnología, energías renovables y salud— se proyectan como los más demandados y mejor remunerados, bien por la escasez de talento en esas áreas como por su relevancia estratégica. Estas serán las profesiones mejores pagadas, según la Inteligencia Artificial.