Cuándo será el próximo feriado y fin de semana largo: los últimos de 2025

La mañana de este lunes amaneció de una forma atípica por el cierre del último fin de semana extra largo del año. Conforme se acerca el fin del 2025, llegan también los últimos días no hábiles programados por el Gobierno nacional. Luego del feriado trasladado por el Día de la Soberanía, diciembre llegará con los dos últimos feriados del año y también el último fin de semana de tres días.
Argentina tuvo 22 días festivos en 2025, contando tanto feriados inamovibles y trasladables como los días declarados no laborables. No todos ellos fueron de descanso obligatorio, dado que el Ministerio del Interior tiene la potestad de declarar tres días de los que antes se denominaban feriados puente. Ejemplo de ello fue el viernes 21 en que los empleadores pudieron decidir si prestar servicios o no.
Cuándo es el próximo feriado
Diciembre será un mes cargado de encuentros, despedidas y fechas especiales. El clima de fin de año ya está instalado, al igual que las primeras decoraciones de fin de año. Las protagonistas entre las fechas especiales del último mes de 2025 serán las fiestas religiosas. Es que los dos feriados que le quedan a diciembre corresponden a celebraciones provenientes del catolicismo.
El primero de ellos formará también el último fin de semana largo de tres días del año. Las familias podrán tomar un descanso extendido entre el sábado 6 y el lunes 8 porque este último día se celebra la Inmaculada Concepción de María. Se trata de un feriado inamovible, según se declaró en la agenda nacional.
El último feriado del año llegará para cortar la semana porque coincidirá con un jueves. Sin embargo, el viernes inmediatamente siguiente no fue declarado día no laborable, por lo que la atención en comercios y demás servicios será la normal. Se trata del jueves 25, que se celebra la Navidad.
Feriados por Carnaval en 2026
En febrero del próximo año, el lunes y martes de Carnaval caen el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividen entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos.
A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.