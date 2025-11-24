Cuándo será el próximo feriado y fin de semana largo: los últimos de 2025

La mañana de este lunes amaneció de una forma atípica por el cierre del último fin de semana extra largo del año. Conforme se acerca el fin del 2025, llegan también los últimos días no hábiles programados por el Gobierno nacional. Luego del feriado trasladado por el Día de la Soberanía, diciembre llegará con los dos últimos feriados del año y también el último fin de semana de tres días.