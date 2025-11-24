Secciones
SociedadActualidad

Cuándo será el próximo feriado y fin de semana largo: los últimos de 2025

Las festividades religiosas marcarán el calendario de diciembre y algunos sectores laborales podrán disfrutarlos como días de descanso extra.

Cuáles son los últimos días del año declarados inhábiles. Cuáles son los últimos días del año declarados inhábiles.
Hace 1 Hs

La mañana de este lunes amaneció de una forma atípica por el cierre del último fin de semana extra largo del año. Conforme se acerca el fin del 2025, llegan también los últimos días no hábiles programados por el Gobierno nacional. Luego del feriado trasladado por el Día de la Soberanía, diciembre llegará con los dos últimos feriados del año y también el último fin de semana de tres días.

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Argentina tuvo 22 días festivos en 2025, contando tanto feriados inamovibles y trasladables como los días declarados no laborables. No todos ellos fueron de descanso obligatorio, dado que el Ministerio del Interior tiene la potestad de declarar tres días de los que antes se denominaban feriados puente. Ejemplo de ello fue el viernes 21 en que los empleadores pudieron decidir si prestar servicios o no.

Cuándo es el próximo feriado

Diciembre será un mes cargado de encuentros, despedidas y fechas especiales. El clima de fin de año ya está instalado, al igual que las primeras decoraciones de fin de año. Las protagonistas entre las fechas especiales del último mes de 2025 serán las fiestas religiosas. Es que los dos feriados que le quedan a diciembre corresponden a celebraciones provenientes del catolicismo.

El primero de ellos formará también el último fin de semana largo de tres días del año. Las familias podrán tomar un descanso extendido entre el sábado 6 y el lunes 8 porque este último día se celebra la Inmaculada Concepción de María. Se trata de un feriado inamovible, según se declaró en la agenda nacional.

El último feriado del año llegará para cortar la semana porque coincidirá con un jueves. Sin embargo, el viernes inmediatamente siguiente no fue declarado día no laborable, por lo que la atención en comercios y demás servicios será la normal. Se trata del jueves 25, que se celebra la Navidad.

Feriados por Carnaval en 2026

En febrero del próximo año, el lunes y martes de Carnaval caen el 16 y 17 de febrero. Serán feriados nacionales y aunque habrá festejos en diferentes puntos de todas las provincias del país, las celebraciones principales se dividen entre los cerros coloridos de Jujuy y los corsódromos de Gualeguaychú, Entre Ríos.

A los días del fin de semana anterior, el sábado 14 y domingo 15, se sumarán los dos feriados. Los trabajadores que sean convocados por sus empleadores para prestar servicios ese día, deberán recibir un pago equivalente a un extra del 100%, es decir, cobrarán como jornada doble según lo estipula la ley.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Hoy es feriado? Por qué este 21 de noviembre es un día extraordinario

¿Hoy es feriado? Por qué este 21 de noviembre es un día extraordinario

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Calendario de noviembre y diciembre: cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable

Calendario de noviembre y diciembre: cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
5

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Cómo atenderá el comercio el viernes no laborable y el lunes feriado

Comentarios