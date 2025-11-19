Tucumán Central venció a Graneros en un duelo marcado por viejas heridas y cuentas pendientes

El deporte tiene sus ciclos. Vuelve sobre sí mismo, repite duelos, abre capítulos nuevos y ofrece desquites. Algunos equipos saben leer ese momento y lo transforman en una oportunidad; otros, en cambio, se ahogan en su propia falta de recursos y ven cómo la historia vuelve a doblarlos. Graneros tenía todo para cobrarse revancha contra Tucumán Central tras aquella semifinal de la Liga Tucumana que terminó en escándalo y con los jugadores increpando a la terna arbitral. Esta vez jugaba en su casa, con su gente, obligado a ganar para seguir con vida en el Regional Federal Amateur y con la chapa de vigente campeón de la Región Norte. Pero el impulso inicial se diluyó en ataques sin profundidad y centros sin destino. El “Rojo”, en cambio, aprovechó cada error, golpeó con el 1-0 de Felipe Estrada y mostró por qué es el último campeón del torneo provincial. Y, sobre todo, por qué sigue con chances de clasificar a los playoffs: deberá vencer a Famaillá, líder de la zona 9 con seis unidades, dos más que los de Villa Alem.