Postales de un fin de semana largo que se extiende hasta hoy

El Cadillal celebró al “ingeniero del bosque”

Ayer el anfiteatro “Los Tucu Tucu” en El Cadillal se colmó de música, actividades educativas y público de todas las edades durante el Festapir, un evento que ya se consolidó como uno de los encuentros ambientales más importantes de la provincia. La jornada, organizada por la Reserva Experimental Horco Molle, el Ente Tucumán Turismo, la UNT, la Facultad de Ciencias Naturales e IML y la Comuna de El Cadillal, tiene como objetivo ponderar el regreso del tapir a las Yungas tucumanas.