¿Qué sectores de la economía argentina ganaron y cuáles perdieron este año?

El nivel de empleo

A diferencia de la actividad, en empleo todos los sectores están peor que al inicio del período. Los últimos datos de agosto muestran que el nivel de empleo general se encuentra -2,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, sin haber logrado superarlo en ningún momento. La caída es levemente mayor en los sectores perdedores, que registran un descenso del 3%, mientras que los sectores ganadores logran atenuar la baja a 1%, detalla Invecq. Esta tendencia subraya que, aunque la actividad en los sectores ganadores ha crecido, su capacidad de absorción de mano de obra registrada es limitada o se ha estancado.