Boca avanzó a los cuartos de final del Clausura: en La Bombonera derrotó 2 a 0 a Talleres con dos goles de Merentiel

El "Xeneize" comenzó algo dubitativo, pero después expuso su supremacía. Marchesín atajó un penal cuando el partido estaba 1-0.

Hace 19 Min

Boca dio un paso clave en el Clausura: venció 2 a 0 a Talleres en La Bombonera y se metió en los cuartos de final, en un partido que empezó incómodo pero que terminó controlado. La figura de la noche fue Miguel Merentiel, autor de los dos goles que sellaron la clasificación.

El equipo de Claudio Úbeda abrió el marcador en el primer tiempo. Lautaro Di Lollo ganó de arriba, su cabezazo dio en el travesaño y Merentiel apareció atento para empujar el rebote y poner el 1-0. Antes del descanso, Talleres tuvo la chance de empatar: Mateo Cáceres ejecutó un penal, pero Agustín Marchesín adivinó la dirección y mantuvo a Boca en ventaja.

El segundo gol, en el inicio del complemento, sepultó las ilusiones de Talleres

Apenas iniciado el complemento, Boca golpeó de nuevo. A los 20 segundos, Lautaro Blanco desbordó por izquierda y lanzó un centro rasante que encontró otra vez a Merentiel, que definió sin oposición ante una defensa cordobesa completamente estática.

El equipo de Carlos Tevez (que fue ovacionado por los hinchas "xeneizes" en su regreso) intentó reaccionar, pero jamás logró incomodar del todo a Marchesín. Boca, con oficio y paciencia, bajó el ritmo, manejó la pelota y liquidó el trámite sin sobresaltos.

Con este triunfo, Boca selló su pase a los cuartos de final, donde enfrentará a Argentinos en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

