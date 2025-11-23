Tuqui 10: un ganador se llevó el pozo millonario en el sorteo N.º 154 de este 23 de noviembre

El sorteo Tuqui 10 N.º 154, realizado este domingo 23 de noviembre de 2025, dejó un solo ganador que se hizo acreedor del premio mayor, con un pozo que alcanzó los $127.996.514,50. El afortunado acertó los diez números y compró su cartón en San Miguel de Tucumán.
El sorteo, organizado por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, también confirmó ganadores en el Seguro Sale y en el sorteo especial, además de los premios por número de cartón.
Números ganadores del Pozo Millonario
Los diez números sorteados fueron:
02 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20
Premio: $127.996.514,50
Ganadores: 1
Localidad: San Miguel de Tucumán
Resultado del Seguro Sale
En esta modalidad, que garantiza sí o sí un ganador, el pozo fue de $7.965.360,00 y quedó para un apostador de Monteros.
Número de cartón ganador: 007374
Números del Seguro Sale:
01 – 02 – 06 – 09 – 11 – 12 – 15 – 18 – 19 – 21
Bolilla extra: 05
Ganadores por número de cartón
Cada uno de los siguientes cartones obtuvo un premio de $500.000:
088437
102622
063338
047843
078922
068925
089059
088807
074014
059587
Sorteo Especial
Cada ganador se llevó $150.000, y si atendieron el llamado en vivo, se hicieron acreedores de $300.000.
Los ganadores fueron:
Raúl Gómez – DNI terminado en ***873
Claudia Albornoz – DNI terminado en ***086
Claudia Bulzoni – DNI terminado en ***829
Miguel Moyano – DNI terminado en ***593
Micaela Toscano – DNI terminado en ***304