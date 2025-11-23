Se realizó un nuevo traslado sanitario aéreo de emergencia desde Catamarca a Tucumán

Hoy se realizó un nuevo traslado sanitario aéreo de emergencia a una paciente de 61 años de edad, acompañada por su esposo, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, la misma se encontraba internada en el Hospital San Juan Bautista de la provincia de Catamarca, derivada al mismo por el hospital de su ciudad de origen Tinogasta a 300 km del hospital de la capital catamarqueña. La misma presentaba quemaduras AB/B en el rostro, cuello y brazo derecho, aproximadamente el 20 % de su superficie corporal fue afectada por el fuego siendo trasladada al Hospital Centro de Salud donde se encuentra internada.