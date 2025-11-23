Se realizó un nuevo traslado sanitario aéreo de emergencia desde Catamarca a Tucumán

El Ministerio de Salud Pública realizó hoy un operativo MEDEVAC, trasladando a una paciente de 68 años desde la provincia de Catamarca hacia Tucumán para ser asistida por un centro de alta complejidad, asegurando atención especializada y segura.
Hoy se realizó un nuevo traslado sanitario aéreo de emergencia a una paciente de 61 años de edad, acompañada por su esposo, con antecedente de hipertensión arterial e hipotiroidismo, la misma se encontraba internada en el Hospital San Juan Bautista de la provincia de Catamarca, derivada al mismo por el hospital de su ciudad de origen Tinogasta a 300 km del hospital de la capital catamarqueña. La misma presentaba quemaduras AB/B en el rostro, cuello y brazo derecho, aproximadamente el 20 % de su superficie corporal fue afectada por el fuego siendo trasladada al Hospital Centro de Salud donde se encuentra internada.
El equipo aeroevacuador fue conformado por la doctora Patricia Villagra y las enfermeras Mariel Casamayor y Melisa Madrid.
La doctora Patricia Villagra, comentó: “La paciente presenta un estado general regular, con una vía central permeable, bajo sedación y analgesia, llegó con parámetros adecuados pese a la gravedad del cuadro».
Este traslado fue posible gracias a la colaboración del grupo aéreo dependiente de la Dirección General de Gestión Sanitaria, que coordinó con Servicio Social provincial, a cargo de la licenciada Gladys Martínez quien expresó que la familia recibió contención y acompañamiento durante el proceso de gestión en la derivación. Además, la Dirección de Aeronáutica facilitó la participación de los pilotos Matías Soria y Andrés Heredia quienes señalaron que las condiciones meteorológicas fueron óptimas para la realización del Medevac (evacuación médica).
Una vez más, la articulación entre equipos sanitarios, sociales y aeronáuticos reafirma el compromiso del Gobierno provincial a cargo del contador Osvaldo Jaldo y del Ministerio de Salud Pública a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, con la protección de la salud de la comunidad y la respuesta rápida ante situaciones que requieren atención de alta complejidad.