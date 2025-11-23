Quién es Octavio Zamora, la nueva promesa de San Martín: su historia, su carácter y el sueño de debutar en La Ciudadela

Todavía no habló con el cuerpo técnico sobre su rol ni sobre lo que esperan de él. Es lógico, si todo pasó demasiado rápido… pero no por eso deja de prestar atención. Sabe que está en un lugar que exige y que expone, y también sabe que para un chico de su edad este escenario puede ser una puerta abierta. “Para un juvenil como yo, siento que es un muy buen lugar. Me parece correcto que el club se fije en los que venimos desde abajo”, afirmó.