La obra, Las Guerreras Doradas inspirada en película récord de Netflix desató el furor del K-pop en el Rosita Ávila

Las voces del público: entusiasmo, disfraces y emoción

Lourdes asistió con sus hijas, Martina de 10 años y Victoria de 7, quienes viven inmersas en el universo de Las Guerreras K-pop desde el estreno de la película. “La vimos todos; yo la vi con ellas y ellas la vieron varias veces más. Están fascinadas”, contó la mamá. Martina, vestida como su guerrera favorita, afirmó que su momento preferido fue la parte donde empiezan a cantar los personajes de Rumi y Jinu, uno de los demonios. Dijo que no podía elegir una sola protagonista porque todas le gustan por igual. Su ropa tenía una historia especial: pertenecía al cumpleaños temático de su hermana, celebrado con las Guerreras como motivo: "Nos hicimos los disfraces para el cumple de mi hermana que fue todo de las guerreras. Vi la peli como 30 veces y la voy a ver muchas veces más".