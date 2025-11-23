El titular de la Asociación de Bancos Argentinos dijo que "no hay una gran demanda por levantar el cepo a las empresas"

El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, sostuvo que la economía argentina atraviesa un proceso de ordenamiento sostenido por el superávit fiscal, al que definió como “una política de Estado”. El ejecutivo afirmó que la reducción del riesgo y la volatilidad tras las elecciones contribuye a consolidar expectativas de estabilidad.
Consultado sobre las señales que esperan los inversores, señaló que Argentina necesita “demostrar a lo largo del tiempo disciplina” y construir credibilidad. “Necesitamos generar 'track record'. Demostrar que esta vez sí va a ser distinto”, indicó en una entrevista con el diario "Ámbito".
Respecto del clima previo a los comicios, dijo que la incertidumbre se explicaba por la existencia de “dos opciones con similares probabilidades y visiones económicas opuestas”. Según evaluó, esa combinación generaba riesgo para quienes buscaban continuidad en el actual rumbo macroeconómico.
Bolzico también analizó la discusión sobre la acumulación de reservas y descartó que sea inflacionaria si está acompañada de un aumento de la demanda de dinero. Explicó que ese indicador “está en niveles históricamente bajos, por debajo del 5%”, lo que abre espacio para un proceso virtuoso que facilite compras de divisas y expansión monetaria.
Sobre el esquema cambiario, destacó que el país pasó de “uno de los cepos más cerrados de la historia” a un sistema donde las personas pueden acceder al dólar sin autorización y sin brecha. Sostuvo que aún quedan restricciones por resolver, pero defendió el uso de bandas: “El dólar funciona como un absorbedor de shocks”. En ese sentido, afirmó que no observa “una inconsistencia” en el diseño vigente y consideró que la estabilidad del tipo de cambio es compatible con la acumulación de reservas.
El titular de Adeba relativizó el apremio empresarial por eliminar controles: “No percibo una gran demanda por ese lado”. Y planteó que es difícil cuantificar cuánta presión adicional habría sobre el mercado si se levantaran las restricciones.
En cuanto al sistema financiero, explicó que los elevados encajes fueron una respuesta al contexto electoral y que su normalización dependerá del avance macroeconómico. Sobre la suba de tasas registrada tras el vencimiento de las LEFIs, reconoció que “con el diario del lunes, uno puede encontrar cosas para hacer distintas”, aunque remarcó que la volatilidad se absorbió rápidamente.
Bolzico consideró que el crédito será uno de los motores de la actividad y que su crecimiento futuro dependerá del aumento de depósitos. En el caso de los hipotecarios, afirmó que su expansión está limitada por el nivel del riesgo país, aunque mencionó que “se aprueban hasta cinco mil créditos hipotecarios por mes”.
También rechazó que el impuesto al efectivo sea una herramienta útil para promover la bancarización: “No lo creo”. Apuntó que la clave es avanzar en la formalización y en estándares internacionales de billetes.
Finalmente, al referirse al avance de las fintech, sostuvo que han ganado espacio y generan competencia positiva. “Lo que los bancos siempre pedimos es que las reglas sean iguales para todos los que hacen las mismas actividades”, concluyó.