Una noche en el museo: la pasarela cuadrada, modelos que bailan y un niño que irrumpe, ¿qué pasó en el Timoteo Navarro el fin de semana?

Niño, deja ya de jugar con la danza

“A veces la danza es lejana, soberbia; nuestro trabajo es romper con esa distancia", dijo hace unos días y en una entrevista con LA GACETA, Martín Piliponsky, director de la Compañía de Danza Contemporánea del Ente Cultural, encargada de la puesta. No puedo pensar en otra cosa que en esa frase cuando, durante el desfile, veo a un niño de tres o cuatro años muy inquieto. Está cruzando la calle del escenario que me tocó al frente, escapando del cuidado de sus padres, e intentando imitar los movimientos de los bailarines luego de cada performance. Como cuando salíamos de ver las películas de superhéroes y empezábamos a emular los tiros, golpes o proezas que estos hacían. O como cuando veíamos partidos de fútbol y con la primera pelota que encontrábamos, tratábamos de replicar ese remate que vimos en la cancha o hasta en la tele. Así, pero con la danza. Primero lo hace genuinamente. Luego el niño se ha dado cuenta que tiene a su propio público festejándole y comienza a exagerar. Quiere sus aplausos. Luego ya es alcanzado por los padres que, como último intento para que el nene no interrumpa el paso del desfile, recibe un celular y se aplaca. Pero ya hemos visto todo. Ya sabemos que quizás nuestros hijos o sobrinos quieran jugar al fútbol porque ven mucho fútbol, pero habrá que ponerlos a ver danza un ratito ver qué pasa.