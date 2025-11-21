Arquitectura, música, diseño y baile: una experiencia única en el Timoteo Navarro

Otro estudiante, Armando Arenas Ramírez, destaca todo lo referido a la reinterpretación. “Es muy interesante ver cómo el bailarín toma una prenda sin saber la historia del trabajo y la exhibe de otra manera”, comenta. Siente que la carrera le abrió la mirada: “me sacó de la estructura. Aprendí habilidades que no imaginaba. El trabajo con lo transformable fue clave, cambiar la morfología de una prenda te permite ver el diseño desde otro punto de vista”. Ambas experiencias revelan cómo la formación técnica se convierte en un proceso personal, donde la indumentaria se vuelve una herramienta para pensar el mundo y a sí mismos.