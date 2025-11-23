Ángel de Brito destapó el plan secreto de Marcelo Tinelli: ¿qué va a hacer después de dejar el stream?

¿Qué dijo Ángel de Brito de Marcelo Tinelli?

Ángel de Brito fue explícito al referirse a los rumores sobre el futuro de Marcelo Tinelli. El conductor de LAM declaró: "Lamento pincharles el globo a todos, pero Marcelo Tinelli no va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile, no vuelve a la televisión ni en Uruguay ni en Chile, más allá de que tengan intenciones de llevarlo".