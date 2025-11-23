Secciones
Ángel de Brito destapó el plan secreto de Marcelo Tinelli: ¿qué va a hacer después de dejar el stream?

El conductor de LAM reveló detalles sobre deseos laborales de Marcelo Tinelli.

Hace 3 Hs

En medio de diversas especulaciones y la crisis personal que atraviesa el conductor, Ángel de Brito se refirió al futuro laboral de Marcelo Tinelli para el año 2026. De Brito realizó estas declaraciones durante la emisión del viernes de su programa LAM.

El conductor desmintió de manera categórica las versiones que sugerían un posible traslado de Tinelli a la televisión extranjera. Aseguró que el verdadero deseo de Marcelo Tinelli es "trabajar el año que viene en la televisión argentina". Esta declaración anula las especulaciones que circulaban sobre supuestos acuerdos con señales internacionales.

¿Qué dijo Ángel de Brito de Marcelo Tinelli?

Ángel de Brito fue explícito al referirse a los rumores sobre el futuro de Marcelo Tinelli. El conductor de LAM declaró: "Lamento pincharles el globo a todos, pero Marcelo Tinelli no va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile, no vuelve a la televisión ni en Uruguay ni en Chile, más allá de que tengan intenciones de llevarlo".

De Brito remarcó que, si bien el interés de las señales extranjeras por contratar a Tinelli es genuino, el sentimiento no resulta recíproco. El conductor argentino mantiene su deseo firme de regresar a la pantalla nacional.

El presentador sentenció el tema, dejando una cuota de incertidumbre sobre la concreción de ese plan: "Ahora bien, que eso pase… bueno, eso es otro tema". Con esto, De Brito insistió en que la voluntad de Tinelli es trabajar en su país, aunque el acuerdo final no esté cerrado.

Cuando las panelistas de su programa preguntaron a Ángel de Brito si Marcelo tenía alguna preferencia en cuanto a un canal específico para su regreso, el conductor se negó a proporcionar la información. Sin embargo, su actitud sugirió que conocía más detalles sobre el asunto de los que decidió revelar en ese momento.

