Huirapuca en el "Veco" Villegas: cuando un torneo se convierte en un recuerdo familiar

Lo primero que reconoce es la emoción. “Tengo dos hijos en el plantel; está cargado de emoción”, admite. Pero rápidamente aparece la otra cara, esa que solo entiende alguien que combina la paternidad con la conducción de un grupo: los chicos son uno más, aunque el vínculo continúe cuando se apagan las luces. “En la cancha el trato es el mismo. La diferencia es que en casa los reproches son más grandes, porque ya se sienten más en confianza”, cuenta, casi entre risas.