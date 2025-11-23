La fecha 2 dejó a Huirapuca y Los Tordos como favoritos en el "Veco" Villegas

La definición será mañana, cuando se dispute la tercera y última fecha de la fase clasificatoria. Desde las 10, Huirapuca enfrentará a Unión del Sur y Tala se medirá con Atlético del Rosario. A las 11, Los Tordos buscarán confirmar su lugar en la final ante Taraguy, mientras que Tucumán Rugby se enfrentará a CUBA.