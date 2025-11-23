La fecha 2 dejó a Huirapuca y Los Tordos como favoritos en el "Veco" Villegas

La fecha 2 del torneo "Veco" Villegas reacomodó la tabla y dejó a dos equipos con claras chances de llegar a la definición. En la Zona B, Huirapuca sumó su segundo triunfo consecutivo y lidera, mientras que en la Zona A, Los Tordos llegan a la última fecha con grandes posibilidades de clasificarse a la final.
En los resultados de la jornada, Tala R.C. venció 40-12 a CUDS, mientras que CUBA superó 30-13 a Taraguy. El partido más ajustado lo protagonizó Huirapuca, que derrotó 24-22 a Atlético del Rosario, consolidando su liderazgo. Por su parte, Los Tordos consiguieron un triunfo decisivo por 27-24 sobre Tucumán Rugby, que los dejó bien posicionados en su zona.
La definición será mañana, cuando se dispute la tercera y última fecha de la fase clasificatoria. Desde las 10, Huirapuca enfrentará a Unión del Sur y Tala se medirá con Atlético del Rosario. A las 11, Los Tordos buscarán confirmar su lugar en la final ante Taraguy, mientras que Tucumán Rugby se enfrentará a CUBA.
El "Veco" Villegas tendrá así una jornada final cargada de expectativas, con dos equipos que llegan muy bien perfilados y varios que aún mantienen chances matemáticas de clasificación.