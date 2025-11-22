Secciones
EN VIVO: Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

EN VIVO: Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El piloto argentino avanzó a la Q2 en medio de una clasificación complicada por la lluvia, mientras Lando Norris se quedó con la pole y Verstappen partirá segundo.

Hace 35 Min

En una clasificación caótica, disputada bajo la lluvia en un circuito callejero que volvió a mostrar sus limitaciones, Franco Colapinto logró un resultado valioso. El argentino superó la Q1, se instaló en el 15° puesto y largará desde ese cajón esta noche en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.

El piloto de Pilar supo dominar a un Alpine inestable en condiciones extremas y se metió en una posición que le permite soñar con los puntos. Su compañero Pierre Gasly terminó 10° y también buscará sumar para la escudería francesa.

La pole quedó en manos de Lando Norris, autor de una vuelta extraordinaria que lo ubicó al frente de la grilla. El británico de McLaren partirá escoltado por Max Verstappen, decidido a mantener viva la pelea por el campeonato, aunque la matemática ya no lo favorezca.

