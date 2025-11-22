Seven de Yerba Buena: el clásico que empieza a nacer

“Queremos que el Seven de Yerba Buena se convierta en un clásico”, fue una frase que se repitió una y otra vez durante la presentación del encuentro, hace solo algunos días. Lo importante, claro, era pasar de la idea a la acción y desde la organización entendieron el mensaje. Por primera vez desde que el Seven se realiza (esta fue su cuarta edición) se disputó la Copa Seleccionados “Palau”, con un formato especial: dos combinados de Tucumán y dos de Salta utilizaron el torneo como preparación para el Seven de la República, que se jugará el 29 y 30 de noviembre en Paraná.