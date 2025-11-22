Secciones
DeportesRugby

Seven de Yerba Buena: el clásico que empieza a nacer

El evento organizado en el Jockey Club contó con la presencia de los seleccionados de Tucumán y Salta. Junto al combinado femenino, las exhibiciones potenciaron la jerarquía del evento.

EN ACCIÓN. Las Naranjitas participaron de partidos amistosos que elevaron el nivel rugbístico de la jornada. EN ACCIÓN. Las Naranjitas participaron de partidos amistosos que elevaron el nivel rugbístico de la jornada.
Diego Caminos
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

“Queremos que el Seven de Yerba Buena se convierta en un clásico”, fue una frase que se repitió una y otra vez durante la presentación del encuentro, hace solo algunos días. Lo importante, claro, era pasar de la idea a la acción y desde la organización entendieron el mensaje. Por primera vez desde que el Seven se realiza (esta fue su cuarta edición) se disputó la Copa Seleccionados “Palau”, con un formato especial: dos combinados de Tucumán y dos de Salta utilizaron el torneo como preparación para el Seven de la República, que se jugará el 29 y 30 de noviembre en Paraná.

El saldo final dejó tres victorias para Los Naranjas y dos para los salteños. Tucumán ganó 28-20 el encuentro decisivo, previo a las finales de la Copa A y la Copa B, con una gran actuación de Francisco Abi Cheble, quien anotó tres tries para encaminar la victoria de los locales. “Todos los partidos con Salta son duros. Fuimos de menos a más; ganamos porque nunca dejamos de correr”, explicó el jugador de Cardenales, apodado “El Rayo”, que incluso sorprendió al ex wing de Los Pumas Martín Terán: “Es rapidísimo”, valoró desde la tribuna.

Otra de las novedades respecto a la última edición fue la participación de Las Naranjas, el seleccionado femenino, que protagonizó partidos de exhibición rumbo al Seven de la República.

“Es una gran posibilidad para las jugadoras poder mostrarse en partidos reales. Que nos incluyan siempre está bueno. Venimos trabajando hace bastante y queremos dar todo para llegar de la mejor manera a Paraná”, señaló Silvana Castro, entrenadora del combinado tucumano. La ex jugadora de Cardenales recordó que, pese a algunos altibajos, Tucumán es una potencia en la modalidad: “Creo que las chicas están preparadas para pensar en lo más alto”, afirmó, y remarcó que el seven femenino “ya está posicionado” a nivel nacional.

Además del desarrollo deportivo, el evento potenció la experiencia del público: hubo stands de marcas, regalos, sorteos y espacios de interacción con los sponsors. La transmisión estuvo a cargo de Try TV y, por primera vez, se sumó un circuito cerrado con pantalla gigante.

De esta manera, el Seven de Yerba Buena da pasos firmes para convertirse en un clásico. Lo tiene todo: grandes equipos, seleccionados y un ambiente especial para el calendario deportivo tucumano.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner
6

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

Más Noticias
Una herencia que late desde 1988: dos padres campeones del Veco y sus hijos que sueñan con repetir la historia

Una herencia que late desde 1988: dos padres campeones del "Veco" y sus hijos que sueñan con repetir la historia

Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Comentarios