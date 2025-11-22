Palau 7 y San Martín, los grandes campeones del Seven de Yerba Buena

Con las exhibiciones de los seleccionados de Tucumán y Salta y el amistoso del combinado femenino de Las Naranjas, el Seven de Yerba Buena cerró la jornada deportiva con la entrega de premios, entre aplausos y festejos. Los food trucks y los puestos de comida que formaban parte del predio comenzaron a llenarse de personas que se acercaron a disfrutar de alguna propuesta gastronómica. Después, el rugby dejó paso a la celebración: el predio empezó a transformarse para la fiesta del Seven, el tradicional encuentro nocturno que ya es un clásico entre los más jóvenes y que coronó la jornada a todo ritmo.