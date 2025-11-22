San Pedro explotó con el prólogo y el Transmontaña promete una edición inolvidable

San Pedro de Colalao amaneció distinto. Desde temprano, el rugido de las motos se mezcló con el bullicio de miles de fanáticos que coparon los alrededores del ingreso a la villa veraniega. No era un día cualquiera: era el comienzo de la edición Nº 34 del Rally Transmontaña, una fiesta del enduro que volvió a exhibir por qué es una de las competencias más convocantes del país. Y el prólogo, que suele funcionar como anticipo, esta vez se vivió como un verdadero espectáculo en sí mismo.