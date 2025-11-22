San Pedro explotó con el prólogo y el Transmontaña promete una edición inolvidable

San Pedro de Colalao amaneció distinto. Desde temprano, el rugido de las motos se mezcló con el bullicio de miles de fanáticos que coparon los alrededores del ingreso a la villa veraniega. No era un día cualquiera: era el comienzo de la edición Nº 34 del Rally Transmontaña, una fiesta del enduro que volvió a exhibir por qué es una de las competencias más convocantes del país. Y el prólogo, que suele funcionar como anticipo, esta vez se vivió como un verdadero espectáculo en sí mismo.
El circuito especial armado para la ocasión ofreció un show atrapante, que reunió a familias enteras, pilotos, equipos y curiosos que se acercaron para palpitar la previa del gran desafío. Bajo un sol generoso y con un clima deportivo que contagió entusiasmo, muchos de los casi 1.000 competidores inscriptos comenzaron a escribir las primeras líneas de una edición que promete emociones fuertes hasta la bandera a cuadros.
Porque el Transmontaña no es sólo una carrera: es un ritual. Pilotos de casi todas las provincias de la Argentian y de países limítrofes llegan cada año para medir destrezas en terrenos que exigen mucho más que velocidad. En San Pedro se respira enduro, y cada prólogo vuelve a confirmarlo.
Las primeras emociones serias se vivieron con el prólogo, aunque todos saben que el plato fuerte llegará desde las 8, cuando las primeras motos salgan a recorrer las sendas de los cerros tucumanos. Subidas largas, bajadas técnicas, senderos angostos y sectores donde la vegetación del monte cobra protagonismo forman el menú habitual de un circuito que obliga a concentrarse al máximo.
En Senior A, la categoría elite, el mejor arranque lo tuvo la dupla Gonzalo Díaz Vélez y José María Mercado, que volaron en el prólogo y se quedaron con el mejor tiempo: 3’34”05/100. Detrás quedaron Franco Ayuso y el riojano Diego Llanos, con 3’38”08/100, y Santiago Frías–Gino Cuoghi, terceros con 3’42”07/100.
El triunfo les otorgó a Diaz Vélez y Mercado una ventaja inicial que será clave en el inicio de la carrera. “La verdad que estamos muy bien. Por haber ganado el pr´ólogo tenemos un minuto de ventaja sobre la pareja que salió segunda. Tenemos que aprovechar eso”, dijo Mercado, aunque consciente de que todavía queda lo más difícil.
El piloto de Juan Bautista Alberdi, de 25 años, destacó que el recorrido será tan exigente como largo: más de 120 kilómetros y cerca de tres horas y media de competencia pura. Pero además, remarcó una dificultad extra: “Nuestra categoría será la última en largar y será muy duro arrancar desde atrás. Tenemos que pasar más de 500 motos. Seguramente nos encontraremos con muchas motos quedadas en las subidas”. La clave, según él, será no cometer errores desde el primer minuto.
Pese a la alegría por el triunfo parcial, Mercado mantiene los pies sobre la tierra. “El prólogo estuvo muy lindo. Hicimos un recorrido parejo y no tuvimos ningún error. Es una motivación arrancar así, pero no hay que confiarse. Hay que salir a dar lo mejor desde el arranque”, señaló.
Díaz Vélez, de 27 años y oriundo de Yerba Buena, también valoró el arranque victorioso: “Estamos muy contentos, porque ganar el prólogo es un buen arranque pensando en la carrera”. Contó que se sienten fuertes física y mentalmente, y que el circuito lo reconocen bien: “Lo recorrimos tres veces en los entrenamientos y es bastante duro”.
Será la primera vez que Mercado y Díaz Vélez corran juntos en el Transmontaña, aunque aseguran que la química apareció desde el primer entrenamiento. “Nos complementamos bastante bien. Tenemos un nivel muy parejo. Siento que llego en mi mejor momento. Me siento muy cómodo arriba de la moto”, remarcó Díaz Vélez, quien tuvo su mejor actuación en 2021, cuando fue tercero en la general.
Con una jornada decisiva por delante, el binomio tucumano ya conoce la receta: “La clave será tener un buen ritmo, hacer las cosas prolijas y no relajarse nunca”, coincidieron.
En el prólogo también hubo festejos en otras categorías. Los ganadores fueron:
Senior B: Maximiliano Lerda – Santiago Abregú.
Junior A: Manuel Quintar – Carlos De Carlo.
Junior B: Yorgo Kútulas – Octavio López Madrazo.
Principiantes A1: Marcos Del Pozo – Mateo Zavadivker.
Principiantes A2: Alexis Ferrandini – Denis Pereyra.
Padre e Hijo B: Mario Bravo – Valentino Bravo.
Mixto: Melina Bretillot – Ricardo Vanini.
Master 1: Marcos Polo – Cristian Jiménez.
Master 2: Daniel Alfaro – Juan Enrique Grasso.
Master 3: Damián Zavadivker – José Mateo.
Equipo A con experiencia: Luciano Bellone – Matías Estofán – Bernabé Terán Lobo – Francisco Gallardo.
Con el prólogo ya en el pasado, todo está listo para que mañana el Transmontaña vuelva a demostrar por qué es la carrera que nadie quiere perderse. El monte espera. Las motos, también. Y la fiesta recién empezó.