Seven de Yerba Buena: cómo será la cuarta edición del torneo en Tucumán

El Seven de Yerba Buena pone en marcha mañana su cuarta edición, con el objetivo de afianzarse definitivamente como uno de los eventos más importantes del rugby tucumano. Bajo la coordinación de Martín Terán y Cayetano “Tani” Fortino, y con el apoyo del Ente Tucumán Turismo, la Municipalidad de Yerba Buena y la Unión de Rugby de Tucumán, el torneo se desarrollará desde las 9 hasta las 20 en el predio del Jockey Club, donde se realizará la entrega de premios.
La jornada cerrará con la tradicional fiesta del tercer tiempo, que este año tendrá un despliegue especial con DJ en vivo.
La edición 2024 consagró a Cardenales como campeón de la Copa A tras superar a Naranja A, y para este año el certamen amplía su propuesta con un formato más robusto que incluye tres trofeos y la participación de equipos de toda la región.
Tres copas
La Copa Categoría A “Municipalidad de Yerba Buena” reunirá a equipos de Primera de Tucumán, Salta y Santiago del Estero, consolidando un cruce regional que crece edición tras edición.
La Copa Categoría B “Friar” estará destinada a los clubes de desarrollo, con el propósito de fortalecer la base competitiva del rugby tucumano.
La Copa Seleccionados “Palau” contará con dos combinados de Tucumán y dos de Salta, que utilizarán el torneo como preparación directa para el Seven de la República, programado para el 29 y 30 de noviembre en Paraná.
Crecimiento
Además de lo estrictamente deportivo, el evento buscará potenciar la experiencia para el público a través de stands de marcas, sorteos, regalos y espacios de interacción con los sponsors. La transmisión estará a cargo de Try TV y, por primera vez, se implementará un circuito cerrado con pantalla gigante para seguir cada partido desde distintos sectores del predio.
Durante la jornada también se disputará un partido exhibición de rugby femenino entre los equipos A y B del seleccionado tucumano.
Tras la premiación, se realizará la fiesta oficial del tercer tiempo, con la previa a cargo de DJ Charito y el cierre musical de Octavio Carbonell. Las entradas para el festejo están disponibles en Central Ticket.