Secciones
DeportesRugby

Seven de Yerba Buena: cómo será la cuarta edición del torneo en Tucumán

El torneo se jugará mañana desde las 9 a 20 en el Jockey Club y reunirá a clubes de la región en tres categorías, con shows, sorteos, pantalla gigante y la tradicional fiesta del tercer tiempo.

El predio del Jockey Club será sede de la cuarta edición del Seven de Yerba Buena, que reunirá a equipos de Tucumán y la región en una jornada a puro rugby y tercer tiempo. El predio del Jockey Club será sede de la cuarta edición del Seven de Yerba Buena, que reunirá a equipos de Tucumán y la región en una jornada a puro rugby y tercer tiempo.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 13 Min

El Seven de Yerba Buena pone en marcha mañana su cuarta edición, con el objetivo de afianzarse definitivamente como uno de los eventos más importantes del rugby tucumano. Bajo la coordinación de Martín Terán y Cayetano “Tani” Fortino, y con el apoyo del Ente Tucumán Turismo, la Municipalidad de Yerba Buena y la Unión de Rugby de Tucumán, el torneo se desarrollará desde las 9 hasta las 20 en el predio del Jockey Club, donde se realizará la entrega de premios.

La jornada cerrará con la tradicional fiesta del tercer tiempo, que este año tendrá un despliegue especial con DJ en vivo.

La edición 2024 consagró a Cardenales como campeón de la Copa A tras superar a Naranja A, y para este año el certamen amplía su propuesta con un formato más robusto que incluye tres trofeos y la participación de equipos de toda la región.

Tres copas

La Copa Categoría A “Municipalidad de Yerba Buena” reunirá a equipos de Primera de Tucumán, Salta y Santiago del Estero, consolidando un cruce regional que crece edición tras edición.

La Copa Categoría B “Friar” estará destinada a los clubes de desarrollo, con el propósito de fortalecer la base competitiva del rugby tucumano.

La Copa Seleccionados “Palau” contará con dos combinados de Tucumán y dos de Salta, que utilizarán el torneo como preparación directa para el Seven de la República, programado para el 29 y 30 de noviembre en Paraná.

Crecimiento

Además de lo estrictamente deportivo, el evento buscará potenciar la experiencia para el público a través de stands de marcas, sorteos, regalos y espacios de interacción con los sponsors. La transmisión estará a cargo de Try TV y, por primera vez, se implementará un circuito cerrado con pantalla gigante para seguir cada partido desde distintos sectores del predio.

Durante la jornada también se disputará un partido exhibición de rugby femenino entre los equipos A y B del seleccionado tucumano.

Tras la premiación, se realizará la fiesta oficial del tercer tiempo, con la previa a cargo de DJ Charito y el cierre musical de Octavio Carbonell. Las entradas para el festejo están disponibles en Central Ticket.

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
1

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
2

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
3

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo
5

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
6

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Más Noticias
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Por qué Rosario Central fue campeón de la Liga 2025: la AFA lo reconoció por liderar toda la temporada

Por qué Rosario Central fue campeón de la Liga 2025: la AFA lo reconoció por liderar toda la temporada

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Comentarios