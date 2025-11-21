Seven de Yerba Buena: cómo será la cuarta edición del torneo en Tucumán

El Seven de Yerba Buena pone en marcha mañana su cuarta edición, con el objetivo de afianzarse definitivamente como uno de los eventos más importantes del rugby tucumano. Bajo la coordinación de Martín Terán y Cayetano “Tani” Fortino, y con el apoyo del Ente Tucumán Turismo, la Municipalidad de Yerba Buena y la Unión de Rugby de Tucumán, el torneo se desarrollará desde las 9 hasta las 20 en el predio del Jockey Club, donde se realizará la entrega de premios.